Punjab: जनता को नए साल का गिफ्ट! बिजली उपभोक्ताओं को अब नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर

Punjab News: पंजाब के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. पंजाब में पहली बार जनवरी 2026 से पूरी तरह पेपरलेस बिजली कनेक्शन सिस्टम लागू किया जाएगा. इससे उपभोक्ताओं को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और घर बैठे ही सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी.

लोगों का समय और पैसा भी बचेगा

अब नया बिजली कनेक्शन लेने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है. पावरकॉम का आईटी विंग इस पर तेजी से काम कर रहा है ताकि उपभोक्ताओं को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ा जा सके. विभाग का दावा है कि इससे न केवल काम में तेजी आएगी, बल्कि लोगों का समय और पैसा भी बचेगा.

फिलहाल पावरकॉम का SAP सिस्टम 2015 से चल रहा है, जो अब तक सिर्फ शहरी इलाकों तक ही सीमित था. अब नया बिलिंग सिस्टम शहरों के साथ-साथ गांवों में भी लागू किया जाएगा.

सारा काम पूरी तरह पेपरलेस हो जाएगा

नया सिस्टम लागू होने के बाद सुविधा सेंटरों में सारा काम पूरी तरह पेपरलेस हो जाएगा. नए सिस्टम के तहत उपभोक्ता घर बैठे ही ऑनलाइन बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकेंगे. जो उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, वे सुविधा सेंटर जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे. वहां मौजूद स्टाफ खुद ही आवेदन को ऑनलाइन सिस्टम में अपलोड कर देगा.

सुविधा सेंटर के कर्मचारियों के अनुसार पहले SAP सिस्टम में नए कनेक्शन के लिए आवेदन देने के बाद जानकारी देखने के लिए CRM सिस्टम में जाना पड़ता था, जो कि एक मुश्किल और समय लेने वाली प्रक्रिया थी.

अब SAP और CRM की जगह नया बिलिंग सिस्टम आने से काम काफी आसान हो जाएगा. इससे जुड़ी एक और बड़ी राहत यह है कि उपभोक्ताओं को ऑनलाइन आवेदन देने के लिए सिर्फ तीन दस्तावेजों की जरूरत होगी. आधार कार्ड, रजिस्ट्री और चार फोटो. बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस नए सिस्टम से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और लोगों का कीमती समय भी बचेगा.