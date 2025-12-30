पंजाब में अमृतसर के बटाला रोड इलाके में एक बार फिर कानून-व्यवस्था पर सवाल उठे हैं. देर रात एक सुनार की दुकान में फायरिंग की घटना सामने आई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें अपराधियों की सारी करतूत कैद हुई है. वहीं इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.



CCTV फुटेज के मुताबिक, दो युवक दुकान में घुसे और चांदी की चेन बेचने की बात करने लगे. जब दुकानदार ने उनसे पुराना चांदी का सामान न खरीदने को कहा, तो अचानक एक युवक ने पिस्तौल निकालकर दो गोलियां चला दीं. गोलियों की आवाज सुनकर जब लोग दुकान के बाहर जमा होने लगे, तो दूसरा युवक मौके से भाग गया. इस बीच, दुकानदार ने हिम्मत और दिलेरी दिखाते हुए एक लुटेरे को पकड़ लिया.किस्मत से किसी को गोली नहीं लगी.

चेहरे पर नकाब डालकर दुकान में दाखिल हुए थे बदमाश

वहीं इस घटना के बारे में मीडिया से बात करते हुए दुकानदार विक्की शर्मा ने बताया कि घटना के समय उनके साथ दुकान पर उनका नाबालिग भतीजा भी मौजूद था. दुकानदार विक्की शर्मा ने यह भी बताया कि दोनों युवकों ने मास्क पहना हुआ था और अचानक गोली चला दी, जिससे बड़ी जान का नुकसान हो सकता था.

इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है. दुकानदार विक्की शर्मा ने इस मामले में प्रशासन से सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग की है.

एक गिरफ्तार, फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

बटाला रोड इलाके में सुनार की दुकान में हुई फायरिंग की घटना के बाबत एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि यह घटना रात करीब 8:15 बजे केके ज्वेलर्स, बांके बिहारी गली में हुई. दोनों युवकों में से एक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है. पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है और CCTV फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

