Punjab News: मानसा में आवारा कुत्तों का हमला, 9 साल की बच्ची जख्मी

Mansa Stray Dog Attack: पंजाब के मानसा जिले में पिछले कुछ समय से आवारा कुत्तों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. ऐसी ही एक घटना बुढलाडा कस्बे के पास स्थित बच्छोआना गांव से सामने आया है, जहां आवारा कुत्तों के झुंड ने 9 साल की एक बच्ची पर हमला कर दिया. इस हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई.

घायल बच्ची को तुरंत बुढलाडा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी हालत नाजुक होने के कारण डॉक्टरों ने उसे आगे के इलाज के लिए पटियाला रेफर कर दिया. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और लोग प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

खेतों की ओर जाते समय हुआ हमला

जानकारी के मुताबिक 9 साल की सुखमन कौर अपनी दादी के साथ खेतों की ओर टहलने के लिए जा रही थी. इसी दौरान रास्ते में पांच से छह आवारा कुत्तों ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया.

बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह उसे कुत्तों से बचाया. इसके बाद परिजनों ने तुरंत उसे बुढलाडा के सिविल अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे पटियाला के अस्पताल में रेफर कर दिया.

गांव में बढ़ रही आवारा कुत्तों की संख्या

बच्ची के परिजनों इकबाल सिंह और बलविंदर सिंह ने बताया कि गांव में आवारा कुत्तों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है. खासकर बच्चों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया है.

गांव के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और गांव में सुरक्षा के उचित इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से यह भी अपील की है कि घायल बच्ची के इलाज में हर संभव मदद दी जाए और इलाके में बढ़ते आवारा कुत्तों के खतरे को कम करने के लिए तुरंत ठोस कदम उठाए जाएं. लोगों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, तो ऐसी घटनाएं आगे भी हो सकती हैं.