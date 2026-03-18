पंजाब में बड़ी वारदात! बेटे ने मां को मौत के घाट उतारा, गुस्से में सिर पर किया हमला

Punjab News: पंजाब के राजपुरा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. यहां भारत कॉलोनी में एक बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी.

मिली जानकारी के मुताबिक, गुरप्रीत सिंह निवासी दशरथ कॉलोनी, पुराना राजपुरा ने सिटी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है. उसने बताया कि उसके पिता दर्शन सिंह एक सड़क हादसे के बाद से मानसिक रूप से बीमार रहते हैं और उनकी देखभाल वह और उसकी मां कृष्णा देवी मिलकर करते थे. वहीं, उसका बड़ा भाई सरबजीत सिंह अक्सर माता-पिता पर घर और जमीन बेचने का दबाव बनाता था, जिसको लेकर परिवार में आए दिन विवाद होता रहता था.

जमीन-जायदाद बेचने को लेकर घर में झगड़ा हुआ

घटना 15 मार्च की बताई जा रही है. उस दिन भी सरबजीत सिंह ने जमीन-जायदाद बेचने को लेकर घर में झगड़ा शुरू कर दिया. विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर उसने अपनी मां कृष्णा देवी के सिर पर जोरदार हमला कर दिया. इस हमले से उनके सिर से खून बहने लगा और उनकी हालत गंभीर हो गई.

घटना के तुरंत बाद गुरप्रीत सिंह अपनी मां को इलाज के लिए राजपुरा के सिविल अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें पटियाला के रजिंदरा अस्पताल रेफर कर दिया. वहां इलाज के दौरान कृष्णा देवी ने दम तोड़ दिया.

आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा- पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने गुरप्रीत सिंह की शिकायत के आधार पर आरोपी सरबजीत सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. इस संबंध में चौकी इंचार्ज बलवीर सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.