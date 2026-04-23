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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab Elections 2027: पंजाब में बीजेपी अकेले लड़ेगी चुनाव या करेगी गठबंधन? हाईकमान ने साफ कर दी तस्वीर

Punjab Elections 2027: पंजाब में बीजेपी अकेले लड़ेगी चुनाव या करेगी गठबंधन? हाईकमान ने साफ कर दी तस्वीर

Punjab Politics: पंजाब में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है. पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह किसी के साथ अलायंस नहीं करेगी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 23 Apr 2026 02:21 PM (IST)
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  • भाजपा 2027 में अकेले पंजाब चुनाव लड़ेगी, गठबंधन नहीं.
  • पार्टी पंजाब में संगठन मजबूत कर जनाधार बढ़ा रही.
  • महिलाओं का समर्थन भाजपा को मिल रहा है.
  • आप के कमजोर होने पर भाजपा विकल्प बनेगी.

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पार्टी इस बार राज्य में किसी भी सहयोगी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी.

नितिन नवीन ने कहा कि BJP पंजाब में संगठन को मजबूत करते हुए अपने जनाधार का विस्तार कर रही है. उनके मुताबिक, पार्टी लंबे समय से राज्य में जमीन तैयार कर रही है और आगामी चुनाव में उसका “नया स्वरूप” देखने को मिलेगा. उन्होंने यह भी साफ किया कि शिरोमणि अकाली दल या किसी अन्य दल के साथ गठबंधन की कोई योजना नहीं है.

महिला वोट बैंक को लेकर भी उन्होंने भरोसा जताया. नवीन के अनुसार, महिलाओं का समर्थन BJP को मिल रहा है और पार्टी के विस्तार में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि BJP हर वर्ग तक पहुंच बनाने की रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी प्रमुख है.

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पंजाब में मजबूत हुआ संगठन- नितिन

न्यूज़ 18 को दिए साक्षात्कार में पंजाब की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया. उनका कहना था कि राज्य में आम आदमी पार्टी अपने कामकाज के आधार पर कमजोर होगी और BJP इसका विकल्प बनने की कोशिश कर रही है.

BJP नेतृत्व का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में पार्टी का संगठनात्मक ढांचा पंजाब में मजबूत हुआ है. नए नेताओं के जुड़ने और कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ने से पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा है. इसी के आधार पर 2027 के चुनाव में सीधे मुकाबले की तैयारी की जा रही है.

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पंजाब दौरों को भी BJP अपनी रणनीति का हिस्सा मान रही है. पार्टी का प्रयास है कि हरियाणा मॉडल और नेतृत्व की छवि को पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में भुनाया जाए. बता दें 2022 के चुनावों में बीजेपी सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी. 

Published at : 23 Apr 2026 02:17 PM (IST)
Tags :
BJP Congress AAP Punjab News Punjab Politics Punjab Elections 2027
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