लुधियाना: कबाड़ की दुकान में धमाका, हादसे में एक शख्स की दर्दनाक मौत, सामने आया CCTV फुटेज

पंजाब के लुधियाना के हंबड़ा में मंगलवार को उस वक्त दहशत फैल गई जब एक स्क्रैप (कबाड़) की दुकान में भीषण धमाका हुआ. हादसा बंसल स्क्रैप की दुकान पर हुआ, जिसमें एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी गूंज दूर-दूर तक सुनी गई. आवाज सुनते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए. आनन-फानन में एंबुलेंस बुलाकर घायल कर्मचारियों को अस्पताल पहुंचाया गया. चंदन कुमार (40 ) को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया जबकि बाबा फूल पासवान (60) फिलहाल खतरे से बाहर हैं.

संदिग्ध चीज आग में फेंकी

पुलिस की शुरुआती जांच और सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि दुकान मालिक शिव कुमार निब्बी के दो कर्मचारी कबाड़ में से स्क्रैप निकालने के लिए आग जलाकर काम कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने अनजाने में कोई संदिग्ध चीज आग में फेंक दी, जिससे जोरदार विस्फोट हो गया. दोनों कर्मचारी सीधे तौर पर धमाके की चपेट में आ गए.

फॉरेंसिक जांच जारी

घटना की सूचना मिलते ही लाडोवाल थाना के एसएचओ अमृतपाल सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. सीसीटीवी जांच से साफ है कि आग में कुछ फेंकने के बाद धमाका हुआ है. एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है. फॉरेंसिक और पुलिस टीम जांच कर रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.