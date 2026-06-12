पंजाब में बहुकोणीय मुकाबले की आहट के बीच तेज हुआ धार्मिक कार्ड का खेल, बीजेपी को दांव पड़ा भारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पंजाब में चुनाव से पहले धार्मिक कार्ड से सियासत तेज.

भाजपा नेता ने भिंडरांवाले को शहीद बताकर नया विवाद छेड़ा.

कांग्रेस ने भाजपा पर आतंकवाद से खेलने का आरोप लगाया.

आप ने धार्मिक कानून और समुदाय समर्थन पर जोर दिया.

विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में सियासी जंग बहुकोणीय होती नजर आ रही है और यही वजह है कि सारे ही राजनीतिक दल धार्मिक कार्ड खेलकर अलग-अलग समुदायों के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं. वहीं, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी में गठबंधन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच आज अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि अभी इस पर कोई बात नहीं हुई और ऐसे में इस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है.

उन्होंने कहा कि अकाली दल अपने को मजबूत करने में लगा है. राज्य में चार दलों के बीच मुकाबले की राजनीतिकों परिस्थितियों के बीच धार्मिक कार्ड खूब खेला जा रहा है. एक तरफ बीजेपी सिख वोट बैंक को साधने में लगी है. वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) भी धार्मिक कार्ड खेलने से गुरेज नहीं कर रही है.

बीजेपी ने केवल सिंह ढिल्लों को पार्टी अध्यक्ष क्यों बनाया?

राज्य में बीजेपी का अधिक जनाधार हिन्दू बहुल इलाकों की शहरी सीटों पर ही माना जाता है. मगर राज्य की ग्रामीण विधानसभा सीटें जहां सिख जनसंख्या ज्यादा है, वहां भी बीजेपी पकड़ मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही है. इसी मकसद से बीजेपी ने सिख जट्ट नेता केवल सिंह ढिल्लों को पार्टी का राज्याध्यक्ष बनाया है और अब महाराष्ट्र बीजेपी नेता और वहां के मंत्री गिरीश महाजन ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर के मेहता चौक पर दमदमी टकसाल पर भी हाजरी लगाकर आये हैं.

गिरीश महाजन के दौरे पर बवाल

मिलिटेंट संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले कभी दमदमी टकसाल का प्रमुख था इसीलिए गिरीश महाजन के दमदमी टकसाल जाने पर सवाल उठ रहे हैं. महाजन ने अपने संबोधन में ऑपरेशन ब्लू स्टार को स्वर्ण मंदिर पर आक्रमण बताया और वहां मारे गए लोगों को, जिनमें जरनैल सिंह भिंडरवाले भी शामिल था उसे शहीद बताया.

अब इसको लेकर सियासी गलियारों में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. गिरीश महाजन का दमदमी टकसाल जाना और फिर वहां संबोधन करना बीजेपी की विचारधारा के विपरीत माना जा रहा है. ऐसे में अन्य दल उसपर निशाना साध रहे हैं.

कांग्रेस ने बीजेपी नेता के दौरे पर साधा निशाना

बीजेपी सिख वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है, लेकिन पार्टी को इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है क्योंकि आतंकवाद का दंश झेल चुके राज्य में हिंदू समुदाय के लोग इस कदम से बीजेपी से दूर हो सकते हैं. यही वजह है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर ज्यादा आक्रामक हो गई है.

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बडिंग ने बीजेपी नेता के दमदमी टकसाल जाने को लेकर कहा है कि बीजेपी आग से खेल रही है. उन्होंने कहा है कि पंजाब बड़ी मुश्किल से आतंकवाद के काले दौर से बाहर निकला है और बीजेपी महज चंद वोटों के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है.

कांग्रेस की नजर हिंदू वोट बैंक पर

कांग्रेस के इस मुद्दे पर सख्त रवैये की वजह यह भी है कि आतंकवाद के दौर से लेकर, जब पंजाब में बीजेपी ज्यादा बड़ी ताकत नहीं थी, हिन्दू वोट बैंक का कांग्रेस की तरफ झुकाव रहा है. हालांकि, इस वोट बैंक का एक हिस्सा हाल ही में बीजेपी की तरफ गया है. बीजेपी नेता गिरीश द्वारा दमदमी टकसाल जाने के बाद कांग्रेस इस खोये हुए वोट बैंक को दोबारा अपनी तरफ करना चाहती है.

AAP ने भी खेला धार्मिक कार्ड

वहीं, सत्ताधारी आम आदमी पार्टी भी धार्मिक कार्ड खेलने चूक नहीं रही है. पार्टी ने पहले तो गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों को सख्त सजा दिलाने के मकसद से विधानसभा में बिल पारित करवाया जो अब कानून बन चुका है. सिख वोट बैंक को साधने के मकसद से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस कानून के बनने के बाद राज्य में एक यात्रा भी निकाली जो अलग-अलग धार्मिक स्थलों पर गई.

मंगलवार को ED द्वारा पंजाब में व्यापारियों पर छापेमारी को आम आदमी पार्टी ने हिंदुओं से जोड़ दिया. पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ED की छापेमारी पर लिखा है कि ED पंजाब के हिन्दू व्यापारियों को तंग कर रही है.

उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वो इस समय में घबराएं नहीं क्योंकि पंजाब सरकार उनके साथ है. ऐसा करके आम आदमी पार्टी द्वारा हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करती नजर आ रही है. राज्य में बन रही राजनीतिक परिस्थितियों को देखें तो राजनीतिक दल धार्मिक कार्ड जम कर खेल रहे हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में इस पर और राजनीति तेज हुई तो किसी को कोई हैरानी नहीं होगी.

संजीव अरोड़ा के घर छापेमारी,अरविंद केजरीवाल बोले- पंजाब में हिंदू व्यापारियों को निशाना बना रही ED