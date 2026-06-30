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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबExplained: '1 महीने में बेअदबी कानून संशोधित करो...', आप विधायक बोले- जो हुक्म! मुख्यमंत्री को आदेश देने वाले अकाल तख्त क्या?

Explained: '1 महीने में बेअदबी कानून संशोधित करो...', आप विधायक बोले- जो हुक्म! मुख्यमंत्री को आदेश देने वाले अकाल तख्त क्या?

Akal Takht Law: जब अकाल तख्त आदेश देता है, तो सिख मंत्री और विधायक उसका पालन करने के लिए बाध्य होते हैं. अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें पंथ विरोधी घोषित किया जा सकता है. यह सिख के लिए सबसे बड़ा कलंक है.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 30 Jun 2026 11:32 AM (IST)
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पंजाब की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा मामला गरमाया हुआ है जिसने सियासत से लेकर धर्म तक हलचल मचा दी है. दरअसल, श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब सरकार को एक महीने के भीतर बेअदबी कानून में संशोधन करने का आदेश दिया है. 29 जून को पंजाब के सभी दलों के सिख विधायक और कैबिनेट मंत्री नंगे पैर अकाल तख्त पहुंचे और लिखित सफाई के साथ पांच सिंह साहिबानों के सामने पेश हुए. आम आदमी पार्टी के विधायकों ने यहां तक कबूला कि उन्होंने बिना पढ़े ही मसौदा साइन कर दिया. आखिर क्या है अकाल तख्त, कैसे मुख्यमंत्री को दे सकता है आदेश और क्यों बड़ी से बड़ी हस्ती भी झुक जाती है...

अकाल तख्त क्या है?  

अकाल तख्त शब्द का मतलब है 'अमर का सिंहासन.' यह सिख धर्म का सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक केंद्र है. यह पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर (हरमंदिर साहिब) परिसर के ठीक सामने मौजूद है.

इसकी स्थापना छठे सिख गुरु, गुरु हरगोबिंद ने 15 जून 1606 (कुछ मान्यताओं के मुताबिक 1609) को की थी. उन्होंने इसे न्याय और राजनीतिक संप्रभुता का प्रतीक बनाया. गुरु हरगोबिंद एक ऐसी जगह बनाना चाहते थे जहां वे धार्मिक के साथ-साथ लौकिक (अस्थायी) मामलों में भी न्याय कर सकें. यही वजह है कि अकाल तख्त को 'सिखों का सर्वोच्च सांसारिक (राजनीतिक) आसन' भी कहा जाता है.

अकाल तख्त की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 'हुक्मनामे' (धार्मिक आदेश) जारी कर सकता है. ये हुक्मनामे आध्यात्मिक और लौकिक दोनों तरह के मामलों में सिख समुदाय के लिए बाध्यकारी होते हैं. अकाल तख्त के जरिए से सिख पंथ सामूहिक फैसले लेता है और उसे लागू करवाता है.

महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल तक भी अकाल तख्त की अथॉरिटी को मान्यता दी जाती थी. हालांकि 1809 के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने राजनीतिक गुरमतों को खत्म कर दिया. सिखों औऱ गैर-सिखों दोनों से सलाह लेना शुरू कर दिया, लेकिन धार्मिक मामलों में अकाल तख्त की सर्वोच्चता आज भी बरकरार है. सिख धर्म में कुल 5 तख्त हैं.

सिख धर्म के यह पांच तख्त कहां-कहां हैं?  

पांच तख्तों में अकाल तख्त सबसे पहला और सुप्रीम है:

क्रमांक तख्त का नाम जगह
1. अकाल तख्त साहिब अमृतसर, पंजाब
2. तख्त केशगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब, पंजाब
3. तख्त दमदमा साहिब तलवंडी साबो, पंजाब
4. तख्त पटना साहिब पटना, बिहार
5. तख्त हजूर साहिब नांदेड़, महाराष्ट्र

क्यों बड़ी से बड़ी शख्सियत अकाल तख्त के आगे झुक जाती है?  

अकाल तख्त की अथॉरिटी सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी है. इसकी वजहें कई हैं:

  • ऐतिहासिक गौरव: यह वही जगह है जहां गुरु हरगोबिंद ने न्याय का प्रतीक स्थापित किया था. छह सदियों का इतिहास इसे अपार सम्मान देता है.
  • धार्मिक मान्यता: सिख समुदाय में अकाल तख्त के हुक्मनामे को गुरु का आदेश माना जाता है. इसकी नाफरमानी करना 'गुरु दोखी' (गुरु का द्रोही) माना जाता है. यह सिख समुदाय में सबसे बड़ा कलंक है.
  • पंथ की एकता: अकाल तख्त सिख पंथ की एकता का प्रतीक है. चाहे वह आम आदमी हो या मुख्यमंत्री, सभी के लिए एक ही नियम है.
  • तामसिक अधिकार: अकाल तख्त सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक फैसले भी ले सकता है. यही वजह है कि यह मुख्यमंत्री को भी आदेश दे सकता है.
  • सामूहिक सहमति: अकाल तख्त के फैसले पांच सिंह साहिबानों (पांच प्यारों) की सहमति से होते हैं, जो पूरे पंथ का प्रतिनिधित्व करते हैं.

आखिर इस बार अकाल तख्त ने पंजाब सरकार को आदेश क्यों दिया?

पंजाब सरकार ने 'जागत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट-2026' पास किया था. इस कानून का मकसद बेअदबी करने वालों को सजा देना था. लेकिन अकाल तख्त और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने इस कानून के कुछ प्रावधानों पर कड़ी आपत्ति जताई. अकाल तख्त की मुख्य आपत्तियां:  

  • कानून में सिख शब्दावली, मर्यादा और पंथ से जुड़े मामलों में विधानसभा के फैसले को गलत बताया गया.
  • जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के दो पुराने बयान सुनवाए, जिनमें वह कह रहे थे कि 'अगर बेअदबी करने वाला मानसिक रोगी हुआ तो उसके मां-बाप या कस्टोडियन को सजा मिलेगी.'
  • जत्थेदार ने मंत्रियों से सीधा सवाल पूछा, 'क्या कानून की किताब में ऐसी कोई व्यवस्था वास्तव में दर्ज है?' इस पर पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां कोई साफ जवाब नहीं दे सके.
  • आप के कुछ विधायकों ने जत्थेदार के सामने यह हैरान करने वाला कबूलनामा किया कि उन्होंने विधानसभा में कानून का मसौदा ठीक से नहीं पढ़ा था.

अकाल तख्त का आदेश:

  • एक महीने के भीतर कानून में संशोधन करें.
  • संशोधन होने तक कानून लागू न करें.
  • अगर सरकार ने आदेश नहीं माना तो सख्त कार्रवाई की चेतावनी.

क्या अकाल तख्त सच में मुख्यमंत्री को आदेश दे सकता है?

हां, लेकिन यह कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक और धार्मिक आदेश है. अकाल तख्त के पास कोई संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है कि वह सरकार को मजबूर सके. लेकिन सिख समुदाय में इसकी अपार मान्यता है. जब अकाल तख्त आदेश देता है, तो सिख मंत्री और विधायक उसका पालन करने के लिए बाध्य होते हैं. अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें पंथ विरोधी घोषित किया जा सकता है.

यही वजह है कि 29 जून को आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल और निर्दलीय, सभी दलों के सिख विधायक और मंत्री नंगे पैर अकाल तख्त पहुंचे. यहां तक कि विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद थे. SGPC के सचिव सरदार गुरुचरण सिंह ग्रेवाल बताते हैं, 'भारत में धार्मिक सजा देने वाला सिख समुदाय इकलौता समुदाय है, जहां अकाल तख्त साहिब के तहत सजा दी जाती है. अकाल तख्त से जारी आदेश और नियम कानून पूरी दुनिया के सिखों पर लागू होते हैं. व्यक्तिगत तौर पर तलब करने के साथ ही यह तख्त सिखों से संबंधित संस्थाओं को भी सजा सुनाता है.'

अकाल तख्त सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह सिख पंथ की आत्मा है. यह वह जगह है जहां धर्म और राजनीति एक साथ मिलते हैं. हालिया बेअदबी कानून का मामला इस बात का ताजा उदाहरण है कि कैसे अकाल तख्त सिख समुदाय की भावनाओं और मर्यादा की रक्षा के लिए सरकार को भी चुनौती दे सकता है. आप विधायकों के 'बिना पढ़े साइन करने' का कबूलनामा भी इस बात का सबूत है कि अकाल तख्त के सामने कोई भी झूठ नहीं बोल सकता.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 30 Jun 2026 11:32 AM (IST)
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