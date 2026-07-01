पंजाब की महिलाओं के लिए आज बड़ा दिन, अरविंद केजरीवाल बोले- 'अब तक सबने पंजाब को लूटा था लेकिन...'

पंजाब सरकार द्वारा बुधवार (1 जुलाई) को राज्य की महिलाओं के खाते में 'मावां-धीयां सत्कार योजना' के तहत बढ़कर पैसा डाला जाएगा. इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि 1 जुलाई से तीन महीने के पैसे महिलाओं के खाते में एक साथ आएंगे. हर सामान्य वर्ग की महिला को तीन हजार और हर अनुसूचित जाति की महिला को 4500 रुपए मिलेंगे. एक परिवार में यदि एक से अधिक महिला हैं तो हर महिला को ये सम्मान राशि मिलेगी.

'मावां-धीयां सत्कार योजना' की राशि ट्रांसफर किए जाने से पहले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "आज पंजाब के लिए बहुत बड़ा दिन है. पंजाब की माताओं और बहनों के लिए बहुत बड़ा दिन है."

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आज तक सबने पंजाब को लूटा

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, "अब तक सबने पंजाब को लूटा, लेकि भगवंत मान पहले CM हैं जिन्होंने पंजाब को नहीं लूटा. सारा सरकारी पैसा लोगों तक पहुंचाया." उन्होंने कहा, "पंजाब को लूटने वाले आज माताओं और बहनों को गालियां दे रहे हैं, भगवंत मान को गालियां दे रहे हैं. पर वो समझ लें, अब पंजाब बदल चुका है. अब पंजाब तेज़ी से विकास की राह पर चल रहा है. सभी पंजाबियों को बहुत बहुत मुबारक."

इस योजना के माध्यम से राज्य की सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह और अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग की महिलाओं को 1,500 प्रति माह दिए जाएंगे. इसकी पहली किस्त के रूप में महिलाओं के बैंक खातों में सीधे तीन महीने (अप्रैल, मई और जून) का एक साथ पैसा 1 जुलाई को ट्रांसफर किया जाएगा.

किन महिलाओं के खाते में आएंगे पैसे

'मावां-धीयां सत्कार योजना' के तहत राज्य की 18 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाओं के खाते में यह राशि डाली जाएगी. सीएम भगवंत मान इस राशि को संगरूर जिले से सीधे खाते में ट्रांसफर करेंगे. इस धनराशि को पाने के लिए महिला को पंजाब का ही निवासी होना चाहिए. आधार कार्ड में अगर पंजाब का पता होगा तभी ये राशि उनके खाते में पहुंच सकेगी.

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