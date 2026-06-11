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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबJalandhar: कत्ल या सुसाइड? जालंधर में महिला डॉक्टर की मौत, पति के अफेयर और लोन की बात आई सामने

Jalandhar: कत्ल या सुसाइड? जालंधर में महिला डॉक्टर की मौत, पति के अफेयर और लोन की बात आई सामने

Jalandhar News In Hindi: जालंधर में डॉक्टर मीनाक्षी की संदिग्ध मौत के बाद पति डॉ पीयूष पर गंभीर आरोप लगे हैं. परिजनों के अनुसार, डॉ पीयूष मीनाक्षी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे.

By : सचिन कुमार | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 11 Jun 2026 08:44 PM (IST)
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पंजाब के जालंधर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. कपूरथला के सरकारी अस्पताल में कार्यरत महिला डॉक्टर मीनाक्षी कथित तौर पर अपने घर में मृत पाई गई हैं. उनका शव कमरे के फर्श पर पड़ा मिला और कमरा अंदर से बंद था. मृतका के परिजनों ने मीनाक्षी के पति, जालंधर के नेशनल आई अस्पताल (National Eye Hospital) के डॉक्टर पीयूष पर मारपीट, अवैध संबंध और पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के गंभीर आरोप लगाए हैं.

पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि मौत के असली कारणों का खुलासा हो सके. डॉक्टर मीनाक्षी की शादी अक्टूबर 2018 में डॉक्टर पीयूष के साथ हुई थी. मृतका के पिता प्रमोद और उनकी मां ने दामाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि शादी के कुछ समय बाद से ही उनकी बेटी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा था.

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  • अस्पताल कर्मी से नाजायज संबंध: पिता के अनुसार, साल 2023 में मीनाक्षी को पति के अनैतिक संबंधों के बारे में पता चला. डॉक्टर पीयूष के अपने ही अस्पताल में काम करने वाली एक महिला के साथ संबंध थे. शक होने पर मीनाक्षी ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें संबंधों की पुष्टि हुई. यह फुटेज पुलिस को भी सौंप दी गई है.
  • घरेलू हिंसा: मृतका की मां ने बताया कि दामाद अक्सर मीनाक्षी के साथ मारपीट करता था और कई बार मारपीट के बाद खुद फोन करके अपनी गलती मानता था. पिता का आरोप है कि डॉक्टर पीयूष ने पहले भी बेटी का गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश की थी.

धोखे से करोड़ों का लोन और आर्थिक शोषण

शारीरिक प्रताड़ना के साथ-साथ मृतका का भारी आर्थिक शोषण भी किया गया. परिजनों ने पुलिस को बताया कि डॉक्टर पीयूष ने बिना मीनाक्षी की जानकारी के उसके नाम पर करोड़ों रुपये का फर्जी लोन ले रखा था.

  • थार और 45 लाख का लोन: शादी के बाद ली गई 'महिंद्रा थार' गाड़ी का लोन मीनाक्षी के नाम पर था और वह अपनी सैलरी से इसकी किश्तें भर रही थी. मां के अनुसार, बेटी के नाम पर 45 लाख रुपये का लोन लिया गया था, जिसमें कुछ पैसा गाड़ी और कुछ अस्पताल के नाम पर था.
  • ढाई करोड़ के लोन का खुलासा: जुलाई 2025 से मीनाक्षी अपने पति से अलग रह रही थी. जून 2026 में जब वह अपना अलग मकान लेने के लिए बैंक गई, तब उसे एक बड़ा झटका लगा. उसे पता चला कि उसके नाम पर करीब 2.5 करोड़ रुपये का लोन चल रहा है, जबकि उन कागजातों पर उसके हस्ताक्षर तक नहीं थे.

तलाक की तैयारी और मौत पर सस्पेंस

लगातार हो रही प्रताड़ना और मारपीट से तंग आकर मीनाक्षी पिछले एक साल (जुलाई 2025) से अलग रह रही थी और तलाक लेने की तैयारी में थी. पिता ने बताया कि वे कानूनी तौर पर तलाक की प्रक्रिया शुरू करने वाले थे. लेकिन करोड़ों के फर्जी लोन का पता चलने के बाद से मीनाक्षी बेहद परेशान रहने लगी थी.

बीते कल जब मीनाक्षी का शव कमरे में फर्श पर पड़ा मिला, तो परिवार गहरे सदमे में आ गया. मां ने पुलिस और मीडिया से कहा, "अभी इसे आत्महत्या बताया जा रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि उसने सुसाइड किया है या उसका कत्ल किया गया है. पोस्टमार्टम के बाद ही सच्चाई सामने आएगी."

इंसाफ की गुहार

पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि डॉक्टर पीयूष को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनकी बेटी को इंसाफ दिलाया जाए. पुलिस फिलहाल मामले की गहनता से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा सीसीटीवी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Published at : 11 Jun 2026 08:42 PM (IST)
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