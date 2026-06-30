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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबमोगा में DJ बंद कराने पहुंची पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, हवलदार की हालत नाजुक

मोगा में DJ बंद कराने पहुंची पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, हवलदार की हालत नाजुक

Moga News In Hindi: मोगा के कोटकपूरा बाईपास पर डीजे शिकायत पर पहुंची 112 पुलिस टीम पर नशेड़ियों ने पथराव कर दिया. इस हमले में हवलदार सूबा सिंह गंभीर घायल हैं. 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Written By : तन्मय सामंता, मोगा |  Updated at : 30 Jun 2026 04:19 PM (IST)
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पंजाब में मोगा शहर के कोटकपूरा बाईपास रोड स्थित एक बस्ती में सोमवार देर रात डीजे की ऊंची आवाज को लेकर हुई शिकायत के बाद पहुंची 112 पीसीआर पुलिस टीम पर नशे में धुत लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया. हमलावरों ने ईंट-पत्थरों की बौछार कर दी, जिसमें हवलदार सूबा सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और पांच को गिरफ्तार कर लिया.

शहर के कोटकपूरा बाईपास रोड इलाके में सोमवार रात संदीप सिंह नामक व्यक्ति ने 112 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि पड़ोस के एक घर में कुछ युवा शराब के नशे में चूर होकर तेज आवाज में डीजे बजा रहे हैं, गाली-गलौज कर रहे हैं और आसपास रहने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं. शिकायत मिलते ही 112 पीसीआर टीम तुरंत मौके पर पहुंची.

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नशे में पुलिस के साथ बदसलूकी और हमला

टीम में शामिल हवलदार सूबा सिंह और पुलिसकर्मी गुरप्रीत सिंह ने आरोपियों को शांति बनाए रखने और डीजे बंद करने की हिदायत दी. लेकिन नशे में धुत आरोपी पुलिस की बात मानने को तैयार नहीं हुए. उन्होंने पहले तो बदसलूकी शुरू कर दी और फिर अचानक ईंटों-पत्थरों से हमला बोल दिया. हमले में हवलदार सूबा सिंह सिर और शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटें लगने से घायल हो गए. उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

त्वरित कार्रवाई, पांच गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया. घायल हवलदार के बयान के आधार पर सात लोगों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं 109, 132, 221, 126, 121(2) और 190 के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस की तेजी से पांच हमलावरों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दो फरार आरोपी की तलाश जारी है.

सरकारी ड्यूटी में बाधा और कानून व्यवस्था की चुनौती

डीएसपी सिटी जतिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस टीम सरकारी ड्यूटी पर थी और आम नागरिकों की शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंची थी. ऐसे में पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला बेहद निंदनीय है. उन्होंने कहा कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

स्थानीय लोगों ने भी इस घटना की निंदा की है और मांग की है कि दोषियों को सख्त सजा दी जाए. इस घटना ने इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. रात के समय डीजे बजाने और नशे में हुड़दंग करने जैसी घटनाएं अक्सर आम हो रही हैं, जिससे आम जनता परेशान रहती है. पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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Published at : 30 Jun 2026 04:14 PM (IST)
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