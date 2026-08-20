चरणजीत सिंह चन्नी अब क्या करेंगे? भूपेश बघेल ने बता दिया पंजाब में कांग्रेस का 'प्लान राहुल'

पंजाब में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के पहले राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अंतर्कलह के बीच प्रभारी भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है. उनके इस बयान से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके गुट की उम्मीदों को झटका लगा है.

पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने एक बार फिर दोहराया है कि पंजाब कांग्रेस में कोई बदलाव नहीं होगा. प्रभारी भूपेश बघेल ने कहा कि बदलाव नहीं अब सिर्फ विस्तार होगा.

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राहुल गांधी करेंगे बस यात्रा

उधर, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुनाव से पहले पंजाब का दौरा करेंगे. उनका यह अमृतसर से शुरू हो सकता है. राहुल दरबार साहब में मत्था टेकने के बाद पंजाब कांग्रेस के सभी नेताओं के साथ बस यात्रा करेंगे. राहुल गांधी की बस यात्रा अमृतसर से शुरू होकर हुसैनी वाला तक 135 किलोमीटर की हो सकती है.

नेता विपक्ष राहुल गांधी की बस यात्रा के पहले चरण में लभभग 25 से 30 के करीब विधानसभा क्षेत्र शामिल हो सकते हैं.

बता दें चन्नी गुट की मांग है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग की जगह किसी और को अध्यक्ष बनाया जाए. इस सदंर्भ में भूपेश बघेल की अगुवाई में पहले ही विधायकों और सांसदों से उनकी राय ली गई थी.

मनीष तिवारी भी नाराज

बघेल ने पहले भी राज्य कांग्रेस में बदलाव की मांग को खारिज करते हुए कहा था कि यह गुड्डा-गुड़ियों का खेल नहीं है.

चन्नी के अलावा चंडीगढ़ से सांसद मनीष तिवारी ने भी कांग्रेस के हालिया फैसलों को लेकर आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा था कि यह नहीं पता था कि किसी पद के लिए योग्य होना स्वयं में एक अयोग्यता है. हालांकि तिवारी ने कभी खुलकर चन्नी गुट का साथ नहीं दिया.

अब यह देखना होगा कि बघेल के ऐलान, राहुल की प्रस्तावित बस यात्रा का परिणाम, चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए कैसा रहता है.