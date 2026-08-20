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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबExclusive: चरणजीत सिंह चन्नी अब क्या करेंगे? भूपेश बघेल ने बता दिया पंजाब में कांग्रेस का 'प्लान राहुल'

Exclusive: चरणजीत सिंह चन्नी अब क्या करेंगे? भूपेश बघेल ने बता दिया पंजाब में कांग्रेस का 'प्लान राहुल'

पंजाब में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राज्य इकाई में जारी कलह के बीच भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 20 Aug 2026 04:12 PM (IST)
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पंजाब में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के पहले राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अंतर्कलह के बीच प्रभारी भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है. उनके इस बयान से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके गुट की उम्मीदों को झटका लगा है.

पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने एक बार फिर दोहराया है कि पंजाब कांग्रेस में कोई बदलाव नहीं होगा. प्रभारी भूपेश बघेल ने कहा कि बदलाव नहीं अब सिर्फ विस्तार होगा.

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राहुल गांधी करेंगे बस यात्रा

उधर, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुनाव से पहले पंजाब का दौरा करेंगे. उनका यह अमृतसर से शुरू हो सकता है. राहुल दरबार साहब में मत्था टेकने के बाद पंजाब कांग्रेस के सभी नेताओं के साथ बस यात्रा करेंगे. राहुल गांधी की बस यात्रा अमृतसर से शुरू होकर हुसैनी वाला तक 135 किलोमीटर की हो सकती है.

नेता विपक्ष राहुल गांधी की बस यात्रा के पहले चरण में लभभग  25 से 30 के करीब विधानसभा क्षेत्र शामिल हो सकते हैं.

बता दें चन्नी गुट की मांग है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग की जगह किसी और को अध्यक्ष बनाया जाए. इस सदंर्भ में भूपेश बघेल की अगुवाई में पहले ही विधायकों और सांसदों से उनकी राय ली गई थी. 

मनीष तिवारी भी नाराज

बघेल ने पहले भी राज्य कांग्रेस में बदलाव की मांग को खारिज करते हुए कहा था कि यह गुड्डा-गुड़ियों का खेल नहीं है.

चन्नी के अलावा चंडीगढ़ से सांसद मनीष तिवारी ने भी कांग्रेस के हालिया फैसलों को लेकर आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा था कि यह नहीं पता था कि किसी पद के लिए योग्य होना स्वयं में एक अयोग्यता है. हालांकि तिवारी ने कभी खुलकर चन्नी गुट का साथ नहीं दिया. 

अब यह देखना होगा कि बघेल के ऐलान, राहुल की प्रस्तावित बस यात्रा का परिणाम, चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए कैसा रहता है.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 20 Aug 2026 03:54 PM (IST)
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