हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: '2 साल पहले मर गए पिता, अब मां का मेरे ससुर से चल रहा चक्कर', महिला आयोग पहुंची लड़की

Punjab: '2 साल पहले मर गए पिता, अब मां का मेरे ससुर से चल रहा चक्कर', महिला आयोग पहुंची लड़की

Punjab News: पंजाब महिला आयोग को एक हैरान करने वाली शिकायत मिली है. यहां एक लड़की ने अपनी मां पर आरोप लगाया है कि उनका अफेयर उसके ससुर के साथ चल रहा है. जब लड़की ने इसका विरोध किया तो मां ने उसे पीटा.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 09 Jan 2026 06:10 PM (IST)
Preferred Sources

Punjab News: पंजाब महिला आयोग को एक चौंकाने वाली शिकायत मिली है. एक लड़की ने आरोप लगाया है कि उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां का उसके ससुर के साथ प्रेम संबंध था. अब उसकी सगी मां अपने ससुर के साथ रहती है. विरोध करने पर मां ने उसे पीटा और घर से बाहर निकाल दिया, ऐसा गंभीर आरोप लगाया गया है.

मां ने बेटी के पति को भड़काया

मां ने उसके पति को भी भड़काया, उसने कहा कि वह (लड़की) ड्रग्स की लत में है और उसके किसी और के साथ अनैतिक संबंध हैं. उसे घर में बांधकर रखा गया था. लड़की ने बताया कि वह खुद 13 और 10 साल के दो बच्चों की मां है. फिर भी, उसकी सगी मां ने उसे धमकी दी, "मैंने पुलिस को नहीं छोड़ा, तुम कौन हो?" उसकी शिकायत सुनने के बाद, महिला आयोग की अध्यक्ष राज लाली गिल ने कहा कि इस मामले की पुलिस जांच की जाएगी. वीडियो सामने आने के बाद पूरी कहानी सामने आई है. 

कैसे पता चली सच्चाई?

लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता की डायलिसिस के लिए जाती थी, तब मेरी मां का ससुर के साथ प्रेम संबंध था. पीड़ित लड़की ने मां के खिलाफ महिला आयोग के सामने पेश होकर दावा किया कि पिता मधुमेह के रोगी थे. उनका दो साल पहले निधन हो गया. मैं गाड़ी चलाकर अपने पिता को अस्पताल ले जाती थी. हर हफ्ते उनकी डायलिसिस होती थी. मैं उन्हें डायलिसिस के लिए ले जाती थी, तब मेरी मां कहती थी, "मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल करूंगी, कृपया मुझे ससुर के घर छोड़ दो." डायलिसिस में तीन से चार घंटे लगते थे. मैं अस्पताल में होती थी, तब मेरे ससुर का मेरी सास के साथ प्रेम संबंध होता था. मेरे पिता की मृत्यु के बाद वह घर रहने आई, तभी यह उजागर हुआ.

मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मुझे यहां डर लगता है- मां

पीड़ित लड़की ने स्पष्ट किया कि दो साल पहले उसके पिता का निधन हो गया, तब उसकी मां ने उससे कहा कि वह घर में अकेली है. "मुझे डर लगता है. इसलिए, कृपया मुझे अपने घर में अपने साथ रखो." उसकी मां की बात सुनकर वह उसे साथ ले आई. यहां आने के बाद उसे पता चला कि उसके ससुर के साथ कुछ अलग ही चल रहा है.  

दस दिन तक मुझे खाना नहीं दिया-बेटी

पीड़ित लड़की ने महिला आयोग के सामने पेश होकर स्पष्ट किया कि उसका भाई ड्रग्स का आदी है. अब उसे विदेश भेज दिया गया है. वह यहां था, वह उसके पास आता था और उसकी गाड़ी लेता था. उसे कई बार पकड़ा भी गया. मेरी मां ने मेरी गाड़ी का ठिकाना खोजा और मेरे पति को मेरे खिलाफ कर दिया. मेरी गाड़ी ड्रग्स के मामले में जब्त कर ली गई है, ऐसा मेरे पति को बताया. मैंने ड्रग्स का इस्तेमाल करने की बात कही. इसके बाद, मेरे परिवार ने मुझे जंजीरों से जकड़ दिया, कमरे में बंद कर दिया और दस दिन तक मुझे खाना नहीं दिया.

मैंने पुलिस को नहीं छोड़ा, तुम क्या हो?

महिला आयोग तक पहुंची पीड़ित ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, मैडम, मेरी मां ने मेरी पैतृक जमीन हड़प ली है. उसने मेरी दादी की जमीन भी हड़प ली है. मेरी मां शायद ही कभी पैतृक घर जाती है. इससे, हम मेरे दादा के घर भी कम जाते हैं. मेरी मां कहती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी. अगर तुम कुछ और दिन घर में रहती तो तुम्हें मार दिया जाता. मैंने पुलिस को नहीं छोड़ा, तुम क्या हो? मैंने सुना है कि मेरी मां के रिश्तेदार पुलिस में हैं. मुझे उनके नाम नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि वे कपूरथला पुलिस बल में हैं.

और पढ़ें
Published at : 09 Jan 2026 06:10 PM (IST)
Tags :
CRIME PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, फिर दी गीदड़भभकी
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया PAK
बिहार
पार्टी से निकाले जाने के बाद लालू यादव से पहली बार मिले तेज प्रताप, क्या हुई बात?
पार्टी से निकाले जाने के बाद लालू यादव से पहली बार मिले तेज प्रताप, क्या हुई बात?
इंडिया
Exclusive: ऐसी नजर आती है भारतीय सेना की नई बटालियन, दुश्मनों पर काल बन टूट पड़ेंगे भैरव कमांडोज, PHOTOS
ऐसी नजर आती है भारतीय सेना की नई बटालियन, दुश्मनों पर काल बन टूट पड़ेंगे भैरव कमांडोज, PHOTOS
स्पोर्ट्स
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
Advertisement

वीडियोज

The Raja Saab Review: Prabhas का Magic काम नहीं आया, Story है पूरी Confusing
पहले बेटी का किया अपहरण फिर कर दी मां की हत्या, परिजनों की मांग बिना बेटी नहीं करेंगे अंतिम संस्कार
Bengal में ED के छापे के बाद राजनीति में आया भूचाल, साल की शुरूआत में दिख गया हाई वोल्टेज ड्रामा
India–US Tariff War | 500% Duty का खतरा, Indian Economy पर कितना बड़ा असर? | Paisa Live
Budget 2026 में AI Revolution | India बनेगा Global AI Hub? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, फिर दी गीदड़भभकी
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया PAK
बिहार
पार्टी से निकाले जाने के बाद लालू यादव से पहली बार मिले तेज प्रताप, क्या हुई बात?
पार्टी से निकाले जाने के बाद लालू यादव से पहली बार मिले तेज प्रताप, क्या हुई बात?
इंडिया
Exclusive: ऐसी नजर आती है भारतीय सेना की नई बटालियन, दुश्मनों पर काल बन टूट पड़ेंगे भैरव कमांडोज, PHOTOS
ऐसी नजर आती है भारतीय सेना की नई बटालियन, दुश्मनों पर काल बन टूट पड़ेंगे भैरव कमांडोज, PHOTOS
स्पोर्ट्स
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
साउथ सिनेमा
यश संग कार में इंटीमेट सीन देने वाली विदेशी एक्ट्रेस कौन हैं? 'टॉक्सिक' के टीजर रिलीज होने के बाद से बटोर रही सुर्खियां
यश संग कार में इंटीमेट सीन देने वाली लड़की कौन है? 'टॉक्सिक' के टीजर से छा गई है
पंजाब
सभी स्कूलों की छुट्टियां 13 जनवरी तक बढ़ीं, ठंड के चलते प्रशासन ने लिया फैसला
सभी स्कूलों की छुट्टियां 13 जनवरी तक बढ़ीं, ठंड के चलते प्रशासन ने लिया फैसला
यूटिलिटी
PVC आधार कार्ड बनवाने के लिए अब देने होंगे इतने रुपये, जानें कितनी बढ़ गई फीस
PVC आधार कार्ड बनवाने के लिए अब देने होंगे इतने रुपये, जानें कितनी बढ़ गई फीस
हेल्थ
क्रिकेट मैदान पर पूर्व रणजी प्लेयर की मौत, जानें फिट खिलाड़ियों को क्यों पड़ रहा हार्ट अटैक?
क्रिकेट मैदान पर पूर्व रणजी प्लेयर की मौत, जानें फिट खिलाड़ियों को क्यों पड़ रहा हार्ट अटैक?
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
Embed widget