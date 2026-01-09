Punjab: '2 साल पहले मर गए पिता, अब मां का मेरे ससुर से चल रहा चक्कर', महिला आयोग पहुंची लड़की

Punjab News: पंजाब महिला आयोग को एक चौंकाने वाली शिकायत मिली है. एक लड़की ने आरोप लगाया है कि उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां का उसके ससुर के साथ प्रेम संबंध था. अब उसकी सगी मां अपने ससुर के साथ रहती है. विरोध करने पर मां ने उसे पीटा और घर से बाहर निकाल दिया, ऐसा गंभीर आरोप लगाया गया है.

मां ने बेटी के पति को भड़काया

मां ने उसके पति को भी भड़काया, उसने कहा कि वह (लड़की) ड्रग्स की लत में है और उसके किसी और के साथ अनैतिक संबंध हैं. उसे घर में बांधकर रखा गया था. लड़की ने बताया कि वह खुद 13 और 10 साल के दो बच्चों की मां है. फिर भी, उसकी सगी मां ने उसे धमकी दी, "मैंने पुलिस को नहीं छोड़ा, तुम कौन हो?" उसकी शिकायत सुनने के बाद, महिला आयोग की अध्यक्ष राज लाली गिल ने कहा कि इस मामले की पुलिस जांच की जाएगी. वीडियो सामने आने के बाद पूरी कहानी सामने आई है.

कैसे पता चली सच्चाई?

लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता की डायलिसिस के लिए जाती थी, तब मेरी मां का ससुर के साथ प्रेम संबंध था. पीड़ित लड़की ने मां के खिलाफ महिला आयोग के सामने पेश होकर दावा किया कि पिता मधुमेह के रोगी थे. उनका दो साल पहले निधन हो गया. मैं गाड़ी चलाकर अपने पिता को अस्पताल ले जाती थी. हर हफ्ते उनकी डायलिसिस होती थी. मैं उन्हें डायलिसिस के लिए ले जाती थी, तब मेरी मां कहती थी, "मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल करूंगी, कृपया मुझे ससुर के घर छोड़ दो." डायलिसिस में तीन से चार घंटे लगते थे. मैं अस्पताल में होती थी, तब मेरे ससुर का मेरी सास के साथ प्रेम संबंध होता था. मेरे पिता की मृत्यु के बाद वह घर रहने आई, तभी यह उजागर हुआ.

मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मुझे यहां डर लगता है- मां

पीड़ित लड़की ने स्पष्ट किया कि दो साल पहले उसके पिता का निधन हो गया, तब उसकी मां ने उससे कहा कि वह घर में अकेली है. "मुझे डर लगता है. इसलिए, कृपया मुझे अपने घर में अपने साथ रखो." उसकी मां की बात सुनकर वह उसे साथ ले आई. यहां आने के बाद उसे पता चला कि उसके ससुर के साथ कुछ अलग ही चल रहा है.

दस दिन तक मुझे खाना नहीं दिया-बेटी

पीड़ित लड़की ने महिला आयोग के सामने पेश होकर स्पष्ट किया कि उसका भाई ड्रग्स का आदी है. अब उसे विदेश भेज दिया गया है. वह यहां था, वह उसके पास आता था और उसकी गाड़ी लेता था. उसे कई बार पकड़ा भी गया. मेरी मां ने मेरी गाड़ी का ठिकाना खोजा और मेरे पति को मेरे खिलाफ कर दिया. मेरी गाड़ी ड्रग्स के मामले में जब्त कर ली गई है, ऐसा मेरे पति को बताया. मैंने ड्रग्स का इस्तेमाल करने की बात कही. इसके बाद, मेरे परिवार ने मुझे जंजीरों से जकड़ दिया, कमरे में बंद कर दिया और दस दिन तक मुझे खाना नहीं दिया.

मैंने पुलिस को नहीं छोड़ा, तुम क्या हो?

महिला आयोग तक पहुंची पीड़ित ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, मैडम, मेरी मां ने मेरी पैतृक जमीन हड़प ली है. उसने मेरी दादी की जमीन भी हड़प ली है. मेरी मां शायद ही कभी पैतृक घर जाती है. इससे, हम मेरे दादा के घर भी कम जाते हैं. मेरी मां कहती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी. अगर तुम कुछ और दिन घर में रहती तो तुम्हें मार दिया जाता. मैंने पुलिस को नहीं छोड़ा, तुम क्या हो? मैंने सुना है कि मेरी मां के रिश्तेदार पुलिस में हैं. मुझे उनके नाम नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि वे कपूरथला पुलिस बल में हैं.