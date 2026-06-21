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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब कांग्रेस में बड़े बदलाव की अटकलें तेज, हाईकमान के पास पहुंची रिपोर्ट

पंजाब कांग्रेस में बड़े बदलाव की अटकलें तेज, हाईकमान के पास पहुंची रिपोर्ट

Punjab Congress News: पार्टी हाईकमान द्वारा नियुक्त तीनों पर्यवेक्षकों ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दी है. 72 नेताओं से संगठन और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार से राय ली गई.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 21 Jun 2026 01:11 PM (IST)
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पंजाब कांग्रेस में बड़े संगठनात्मक फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं. सूत्रों के मुताबिक पार्टी हाईकमान द्वारा नियुक्त तीनों पर्यवेक्षकों ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दी है. सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल की मौजूदगी में वरिष्ठ नेता अजय माकन ने पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पेश की.

बताया जा रहा है कि पर्यवेक्षकों ने पंजाब के सभी कांग्रेस विधायकों, सांसदों, जिला कांग्रेस अध्यक्षों और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों से विस्तृत बातचीत के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है. इस दौरान करीब 72 नेताओं से संगठन और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार से राय ली गई.

कांग्रेस अध्यक्ष बदलने को लेकर नेताओं से पूछा

सूत्रों के मुताबिक नेताओं से पूछा गया कि क्या मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदला जाना चाहिए? कौन सा नेता पार्टी को चुनाव जिता सकता है? कौन सभी गुटों को साथ लेकर चलने में सक्षम है और किस चेहरे के नेतृत्व में चुनाव लड़ना पार्टी के लिए सबसे बेहतर रहेगा.

इसके अलावा विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए संगठनात्मक बदलाव, बड़े राजनीतिक कदम और प्रदेश अध्यक्ष के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को लेकर भी फीडबैक लिया गया.

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पर्यवेक्षकों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, विधायक दल के नेता, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष जैसे प्रमुख पदों को ध्यान में रखते हुए भी नेताओं से राय मांगी. साथ ही सिख, जाट, हिंदू और दलित सामाजिक समीकरणों को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई.

अध्यक्ष पद के लिए इन नामों की हो रही चर्चा- सूत्र

सूत्रों के अनुसार पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुखजिंदर सिंह रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी और विजय इंदर सिंघला के नामों का सुझाव दिया है. अब अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान को लेना है, जिसके बाद पंजाब कांग्रेस में बड़े संगठनात्मक बदलाव की घोषणा हो सकती है.

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 21 Jun 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
Amrinder Singh Raja Warring Chandigarh News CONGRESS PUNJAB NEWS
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