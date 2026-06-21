पंजाब कांग्रेस में बड़े बदलाव की अटकलें तेज, हाईकमान के पास पहुंची रिपोर्ट

पंजाब कांग्रेस में बड़े संगठनात्मक फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं. सूत्रों के मुताबिक पार्टी हाईकमान द्वारा नियुक्त तीनों पर्यवेक्षकों ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दी है. सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल की मौजूदगी में वरिष्ठ नेता अजय माकन ने पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पेश की.

बताया जा रहा है कि पर्यवेक्षकों ने पंजाब के सभी कांग्रेस विधायकों, सांसदों, जिला कांग्रेस अध्यक्षों और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों से विस्तृत बातचीत के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है. इस दौरान करीब 72 नेताओं से संगठन और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार से राय ली गई.

कांग्रेस अध्यक्ष बदलने को लेकर नेताओं से पूछा

सूत्रों के मुताबिक नेताओं से पूछा गया कि क्या मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदला जाना चाहिए? कौन सा नेता पार्टी को चुनाव जिता सकता है? कौन सभी गुटों को साथ लेकर चलने में सक्षम है और किस चेहरे के नेतृत्व में चुनाव लड़ना पार्टी के लिए सबसे बेहतर रहेगा.

इसके अलावा विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए संगठनात्मक बदलाव, बड़े राजनीतिक कदम और प्रदेश अध्यक्ष के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को लेकर भी फीडबैक लिया गया.

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पर्यवेक्षकों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, विधायक दल के नेता, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष जैसे प्रमुख पदों को ध्यान में रखते हुए भी नेताओं से राय मांगी. साथ ही सिख, जाट, हिंदू और दलित सामाजिक समीकरणों को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई.

अध्यक्ष पद के लिए इन नामों की हो रही चर्चा- सूत्र

सूत्रों के अनुसार पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुखजिंदर सिंह रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी और विजय इंदर सिंघला के नामों का सुझाव दिया है. अब अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान को लेना है, जिसके बाद पंजाब कांग्रेस में बड़े संगठनात्मक बदलाव की घोषणा हो सकती है.

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