हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab News: सीएम मान का वीडियो AI या नहीं? आ गई फॉरेंसिक रिपोर्ट! अब AAP ने किया यह दावा

Punjab News: सीएम मान का वीडियो AI या नहीं? आ गई फॉरेंसिक रिपोर्ट! अब AAP ने किया यह दावा

Punjab News In Hindi: सीएम भगवंत मान के कथित वायरल वीडियो की अलग-अलग फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें आप का कहना है कि वीडियो AI है तो वहीं ,अकाल तख्त साहिब ने इसे AI मानने से इनकार किया है.

Reported By : सचिन कुमार |  Edited By: गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 18 Jun 2026 03:12 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कथित वायरल वीडियो को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है और मामला अब अलग-अलग फॉरेंसिक रिपोर्टों के बीच उलझ गया है. आम आदमी पार्टी ने इस कथित वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराई है और दावा किया है कि रिपोर्ट के अनुसार वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नहीं है.

पार्टी का कहना है कि जांच के दौरान वीडियो के कुल 1191 फ्रेम का तकनीकी विश्लेषण किया गया, जिसमें चेहरे, कद और शारीरिक बनावट में स्पष्ट अंतर पाया गया. रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की लंबाई लगभग 5 फुट 10 इंच आंकी गई, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान की लंबाई 5 फुट 8 इंच बताई गई है. इसके अलावा साइड और बैक प्रोफाइल, शरीर की बनावट, कंधों और पोश्चर में भी स्पष्ट अंतर मिलने का दावा किया गया है.

अकाल तख्त साहिब ने वीडियो को AI मानने से किया इनकार

आम आदमी पार्टी का कहना है कि इसी आधार पर फॉरेंसिक रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि वायरल वीडियो में दिख रहा व्यक्ति भगवंत मान नहीं हैं. इस बीच पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल दोपहर तीन बजे पंजाब के डीजीपी से मुलाकात कर कथित वीडियो के संबंध में मामला दर्ज करने की मांग करने जा रहा है. दूसरी ओर, अकाल तख्त साहिब की ओर से कराई गई लैब जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि संबंधित वीडियो AI से तैयार नहीं किया गया है. 

इसी रिपोर्ट के आधार पर अकाल तख्त ने भगवंत मान को 'गुरु का दोषी' और 'पंथ विरोधी' करार देते हुए सिख समुदाय से उनके सामाजिक बहिष्कार का आदेश जारी किया है. जहां, एक ओर अकाल तख्त की जांच रिपोर्ट वीडियो को AI-निर्मित नहीं मानती है, जबकि दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की फॉरेंसिक जांच का दावा है कि वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री भगवंत मान नहीं है.

Published at : 18 Jun 2026 03:12 PM (IST)
Tags :
AAP PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
Punjab News: सीएम मान का वीडियो AI या नहीं? आ गई फॉरेंसिक रिपोर्ट! अब AAP ने किया यह दावा
सीएम मान का वीडियो AI या नहीं? आ गई फॉरेंसिक रिपोर्ट! अब AAP ने किया यह दावा
पंजाब
पंजाब: CM भगवंत मान पर सुखबीर सिंह बादल का हमला, कहा- 'अकाल तख्त को चैलेंज...'
पंजाब: CM भगवंत मान पर सुखबीर सिंह बादल का हमला, कहा- 'अकाल तख्त को चैलेंज...'
पंजाब
नवंबर में विधानसभा चुनाव की चर्चा के बीच पंजाब में छाया धार्मिक मुद्दा, सियासत गर्म
नवंबर में विधानसभा चुनाव की चर्चा के बीच पंजाब में छाया धार्मिक मुद्दा, सियासत गर्म
पंजाब
पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देंगे भगवंत मान? अरविंद केजरीवाल डालेंगे दबाव! उठे सवाल
पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देंगे भगवंत मान? अरविंद केजरीवाल डालेंगे दबाव! उठे सवाल
Advertisement

वीडियोज

Nitin Gadkari ने Sign की E100 File! क्या 100% Ethanol Cars Practical हैं? #nitingadkari #autolive
US-Iran Peace Deal: पेट्रोल -डीजल के साथ क्या-क्या सस्ता होने वाला है? आम आदमी की चांदी! |ABPLIVE
Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
India Ship Attacks | PM Modi Trump Meet | Janhit: ट्रंप के बदले सुर और भारत का दबदबा!
Shiv Sena UBT Crisis | TMC | Bharat Ki Baat: पार्टियों के टूटने की नई और रहस्यमयी स्क्रिप्ट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चंद्रबाबू नायडू से क्यों भिड़े शशि थरूर? ड्राइवर की सैलरी से समझाया पूरा गणित, बोले- 'ये मत भूलिए...'
चंद्रबाबू नायडू से क्यों भिड़े शशि थरूर? ड्राइवर की सैलरी से समझाया पूरा गणित, बोले- 'ये मत भूलिए...'
महाराष्ट्र
'बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी', शिवसेना UBT की इमरजेंसी बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 सांसद, संजय राउत ने दी चेतावनी
'बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी', शिवसेना UBT की इमरजेंसी बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 सांसद, संजय राउत ने दी चेतावनी
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया फाइनल में पहुंची, अब वैभव सूर्यवंशी की टीम की किससे होगी टक्कर? जानिए ट्राई नेशन सीरीज का पूरा गणित
टीम इंडिया फाइनल में पहुंची, अब वैभव सूर्यवंशी की टीम की किससे होगी टक्कर? जानिए ट्राई नेशन सीरीज का पूरा गणित
विश्व
Iran US Deal: अमेरिका-ईरान डील से नेतन्याहू की मुसीबत, खुश नहीं इजरायली, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
अमेरिका-ईरान डील से नेतन्याहू की मुसीबत, खुश नहीं इजरायली, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
साउथ सिनेमा
मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
विश्व
Explained: US-ईरान शांति समझौता जंग का 'फुल स्टॉप' या सिर्फ 'ब्रेक', क्या MoU सिग्नेचर को जीत या हार माना जाए?
US-ईरान शांति समझौता जंग का 'फुल स्टॉप' या 'ब्रेक', क्या MoU सिग्नेचर को जीत या हार माना जाए?
ट्रेंडिंग
Viral Video: लहर का रूप लेकर आई मौत तो शख्स ने यूं दे दिया यमराज को चकमा, वीडियो देख फूल जाएंगी सांसे
लहर का रूप लेकर आई मौत तो शख्स ने यूं दे दिया यमराज को चकमा, वीडियो देख फूल जाएंगी सांसे
ट्रेंडिंग
Fariha Farrukh Viral Video: इन मोहतरमा को बिरयानी और मटन से आती है घिन्न, जानिए कौन हैं पाकिस्तान की ये वायरल गर्ल
इन मोहतरमा को बिरयानी और मटन से आती है घिन्न, जानिए कौन हैं पाकिस्तान की ये वायरल गर्ल
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
ABP NEWS
Bihar Crime : राजगीर में मॉब लिंचिंग का VIDEO VIRAL!
Bihar Crime : राजगीर में मॉब लिंचिंग का VIDEO VIRAL!
Embed widget