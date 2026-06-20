पंजाबियों पर बीजेपी नेता के बयान पर बवाल, AAP-कांग्रेस और अकाली दल ने घेरा

पंजाब में चंडीगढ़ के बीजेपी अध्यक्ष जितेंद्र पाल के बयान को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. जितेंद्र पाल ने पंजाबियों को इमोशनली मूर्ख कह दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी (आप), कांग्रेस एवं शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर उनपर हमलावर है. विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि पार्टी की चंडीगढ़ इकाई के अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने 'पंजाबी विरोधी' टिप्पणी की और समुदाय का अपमान किया.

हालांकि मल्होत्रा ने कहा कि अगर उनकी किसी टिप्पणी से कोई आहत हुआ है तो वह विनम्रतापूर्वक माफी मांगते हैं. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंजाब में विरोध प्रदर्शन किए. उन्होंने बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और उनसे बिना शर्त माफी मांगने को कहा. कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और मल्होत्रा के खिलाफ नारेबाजी की तथा उनका पुतला भी फूंका.

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'पंजाबियों के प्रति नफरत को उजागर कर दिया'

उन्होंने दावा किया कि मल्होत्रा ने वास्तव में बीजेपी नेताओं के मन में पंजाबियों के प्रति पल रही गहरी नफरत को उजागर कर दिया है. चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी (आप) ने भी शुक्रवार को प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी नेता का पुतला फूंका और शहर के बीजेपी कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की. हालांकि, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया.

प्रदर्शन में शामिल आप नेता योगेश ढींगरा ने कहा, "चंडीगढ़ बीजेपी अध्यक्ष का पंजाबियों को 'भावनात्मक रूप से मूर्ख' कहना पूरे पंजाबी समुदाय का अपमान है." आप के प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पंजाबियों ने देश की आजादी के लिए बड़े बलिदान दिए हैं. देश की सीमाओं की रक्षा की है और देश के अन्न भंडार भरे हैं, लेकिन पंजाबियों का अपमान करना निंदनीय है.

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बीजेपी अध्यक्ष की टिप्पणी पर क्या बोले प्रदर्शनकारी?

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पंजाब के लोग जानते हैं कि पंजाबियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वालों को लोकतांत्रिक तरीके से कैसे जवाब देना है. उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी पंजाब और पंजाबियों का सम्मान करती है तो उसे इस बयान से खुद को अलग करना चाहिए और संबंधित नेता के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए.

आलोचनाओं का सामना करने के बाद मल्होत्रा ने कहा कि यह शब्द समुदाय के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल उन्हें निशाना बनाने के लिए खेल कार्यक्रम के एक अधूरे वीडियो प्रसारित कर रहे हैं.

जितेंद्र मल्होत्रा ने मांगी माफी

जितेंद्र मल्होत्रा ने यहां मीडिया से कहा, "फिर भी यदि मेरी टिप्पणी से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मुझे इसका खेद है. कार्यक्रम में मैं अपने बारे में बात कर रहा था, पंजाबियों के बारे में नहीं." मल्होत्रा ने कहा, "मैं एक पंजाबी हूं. मेरा पालन-पोषण अमृतसर में हुआ है और आज मैं चंडीगढ़ में रहता हूं. मुझे पंजाबी होने पर गर्व है और मैं हमेशा पंजाबी ही रहूंगा."

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने मल्होत्रा के बयान के लिए माफी की मांग की. उन्होंने कहा, “पंजाब के लोगों को भावुक, बदमाश मूर्ख कहना बीजेपी की पंजाब और पंजाबियत के प्रति सोच को फिर से उजागर करता है. पंजाबी जरूर भावुक हैं, लेकिन मूर्ख नहीं हैं. अपने स्वाभिमान और अधिकारों के लिए खड़ा होना हमारी पहचान है.” शिरोमणि अकाली दल की चंडीगढ़ इकाई ने भी बीजेपी नेता की टिप्पणी की निंदा करते हुए उनसे माफी की मांग की.

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