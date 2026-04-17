पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर ने महिला आरक्षण का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि ये औरतें के हक में है. इसके आने से देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उनकी बात भी सुनी जाएगी. गुरप्रीत कौर ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़कर अपना प्रतिनिधित्व कर रही है और अब राजनीति में भी उनकी हिस्सेदारी होगी.

गुरप्रीत कौर ने महिला आरक्षण को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि एक अच्छा बिल पास हुआ है. औरतों के हक में हुआ है. सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण चलिए, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं.. राजनीति है एक ऐसा क्षेत्र था, जिसमें महिलाएं काफी पीछे थी, इस बिल के साथ मुझे लगता है कि जो महिलाएं राजनीति में कम थी तो उनकी कमी पूरी होगी और अब राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा.

महिला आरक्षण पर भगवंत मान की पत्नी का बयान

मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी ने कहा कि मैंने अब तक पंजाब में जितना घूमकर देखा है महिलाएं अब राजनीति में एक्टिव होकर शामिल हो रही है. चाहे वो सरपंच चुनी जाएं.. चाहे वो कॉरपोरेशन में हिस्सा ले रही हों.. कई जगहों पर महिलाएं मेयर बनी हुई हैं. पंजाब में बहुत सकारात्मक माहौल हैं. महिलाएँ आगे आकर राजनीति में हिस्सेदारी निभा रही है.

आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसी सरकार है जिसने 11 महिलाओं को विधायक बनाया. पार्टी ने 11 महिलाओं को टिकट दिया था और सभी चुनाव जीतकर विधायक बनीं. ये हमारे लिए बड़े गर्व और खुशी की बात है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है. इससे सकारात्मक माहौल बनेगा, कोई भी क्षेत्र हो जिसमें समानता न हो उसमें मनमर्जी हो जाती है.

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जहां आदमी ज्यादा होते हैं वहां औरतों की सुनी भी कम जाती है. मुझे लगता है कि इससे बैलेंस होगा और महिलाओं की बात भी सुना जाएगी. इस बीच पत्रकारों ने जब जब गुरप्रीत कौर से चुनाव लड़ने पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि "मेरा काम है सेवा करना, पार्टी का प्रचार करना..मैं वो काम ही हूं. जहां भी मेरी ड्यूटी लगेगी मैं वो काम करुगी."

आम आदमी पार्टी ने किया परिसीमन का विरोध

बता दें कि आम आदमी पार्टी ने महिला आरक्षण का समर्थन किया है लेकिन इसके साथ किए जा रहे परिसीमन को लेकर आपत्ति जताई है. आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि बिना जनगणना के लिए महिलाओं के लिए सीट रिजर्व करना एक गहरी साज़िश है. बिना जनगणना के परिसीमन करना राज्यों के साथ बहुत भारी धोखा है, आप इसका विरोध करेगी.

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