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विधानसभा चुनाव 2026

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब में CM भगवंत मान का बड़ा फैसला, विधानसभा में आएगा प्रस्ताव, 6 महीने के लिए सुरक्षित हो जाएगी AAP सरकार

पंजाब में CM भगवंत मान का बड़ा फैसला, विधानसभा में आएगा प्रस्ताव, 6 महीने के लिए सुरक्षित हो जाएगी AAP सरकार

Punjab Assembly Session: आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों की बगावत के बाद पंजाब के विधायकों पर आलाकमान फोकस कर रहा है. इसके लिए भगवंत मान ने विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें विश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है.

By : जगविंदर पटियाल, सचिन कुमार | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 30 Apr 2026 11:17 AM (IST)
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पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्यसभा सांसदों की बगावत के बाद अब पंजाब में पार्टी को मजबूत बनाए रखने के लिए आलाकमान बड़ा कदम उठा रहा है. सूत्रों की मानें तो भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 'ऑपरेशन लोटस' से बचने के लिए AAP सरकार पंजाब विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव ला सकती है. 

पंजाब विधानसभा चुनाव का विशेष सत्र 1 मई को बुलाया गया है. यह असेंबली सेशन बुलाया तो श्रमिक दिवस के मौके पर गया है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें बहुमत का प्रस्ताव लाया जाएगा. इसका फायदा यह है कि विधानसभा में एक बार बहुमत साबित होने के बाद अगले 6 महीने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार सुरक्षित हो जाएगी.

यह भी पढ़ें: पंजाब में टूट सकते हैं AAP के विधायक? संगठन बचाने के लिए भगवंत मान ने लिया बड़ा फैसला

सरकार गिरने की चिंता से मुक्त होना चाहती है AAP

दरअसल, 7 राज्यसभा सांसदों के पाला बदलने के बाद पंजाब में विधायकों की टूट की अटकलें लग रही हैं. अगर ऐसा होता है तो साल 2022 के विधानसभा चुनाव में 92 सीट जीतने वाली AAP पर सरकार बचाने का संकट गहरा सकता है. इसलिए विशेष सत्र में प्रस्ताव लाकर पार्टी बहुमत पर मुहर लगाना चाहती है ताकि सियासी चिंता को संवैधानिक तरीके से खत्म किया जा सके.

सत्र से पहले मान कैबिनेट की बैठक

पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र से पहले सुबह भगवंत मान सरकार की कैबिनेट बैठक होगी. यह बैठक सुबह 9.30 बजे बुलाई गई है. विशेष सत्र अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर बुलाया गया है. हालांकि इसमें सरकार कॉन्फिडेंस मोशन भी ला सकती है. पंजाब के 6 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में जाने के बाद कुछ विधायकों के भी पाला बदलने की अटकलें हैं. 

इससे पहले भी अक्टूबर 2022 में सरकार कॉन्फिडेंस मोशन लाई थी जब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर राज्य में ऑपरेशन लोटस के तहत विधायकों को तोड़ने की कोशिश के इल्जाम लगाए थे.

यह भी पढ़ें: बंगाल के नतीजों के बाद राघव चड्ढा समेत 7 MPs के लिए बड़ा कदम उठाएगी AAP, सीएम मान ने दी जानकारी

Published at : 30 Apr 2026 10:55 AM (IST)
Tags :
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