पंजाब: DM रंधावा के सुसाइड केस में CM मान का CBI जांच से इनकार, कहा- 'क्या पिछली सरकारों ने...'

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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab News: DM रंधावा के सुसाइड केस में CM मान का CBI जांच से इनकार, कहा- 'क्या पिछली सरकारों ने...'

Punjab News: DM रंधावा के सुसाइड केस में CM मान का CBI जांच से इनकार, कहा- 'क्या पिछली सरकारों ने...'

Punjab News In Hindi: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वैसे भी इसमें पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, जो मामले की जांच कर रही है.

By : सचिन कुमार | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 24 Mar 2026 03:00 PM (IST)
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमृतसर में पंजाब वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के जिला मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या के मामले में सीबीआई जांच से इनकार किया है. सीएम मान ने मंगलवार (24 मार्च) को कहा कि क्या पहले की सरकारों ने इस तरह के मामलों में सीबीआई जांच करवाई थी. 

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वैसे भी इसमें पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, जो मामले की जांच कर रही है और कानून के हिसाब से इसमें कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि हमारे लिए मंत्री या संत्री सब लोग एक समान हैं.  

सीएम ने आगे कहा कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर भी लोगों ने आत्महत्या की थी तो किस ने इस्तीफा दिया था और किसने सीबीआई जांच करवाई थी. 

पूर्व मंत्री और पीए गिरफ्तार

बता दें गगनदीप रंधावा की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने भुल्लर और उनके पर्सनल असिस्टेंट को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि मामले में अभी तक भुल्लर के पिता की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है. पुलिस ने abetment to suicide का मामला तीन लोगों के खिलाफ दर्ज किया है.

सुसाइड से पहले वीडियो में लिया भुल्लर का नाम

गौरतलब है कि रंधावा ने जहर खाकर मौत से पहले बनाए वीडियो में लालजीत सिंह भुल्लर को इसके जिम्मेदार ठहराया था. आरोप हैं कि भुल्लर और अन्य आरोपी मृतक पर तरनतारन के पट्टी में काम से संबंधित ठेका भुल्लर के पिता को देने के लिए दबाव बना रहे थे.

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Published at : 24 Mar 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Amritsar News PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN
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