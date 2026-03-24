Punjab News: पंजाब सरकार का कहना है कि जहां केंद्र की आयुष्मान भारत योजना 140 करोड़ की आबादी के लिए ₹9,500 करोड़ का निवेश करती है, वहीं पंजाब की मुख्यमंत्री कल्याण योजना केवल 3 करोड़ की आबादी के लिए ₹2,000 करोड़ का निवेश करती है, यानी प्रति व्यक्ति लगभग दस गुना अधिक निवेश करता है.

राज्य सरकार का कहना है कि यह अंतर केवल बजट का नहीं, सोच का है. राष्ट्रीय जहां योजना में पात्रता और विपणन दोनों की सीमा ₹5 लाख तक है, वहीं पंजाब का मॉडल बिना किसी शर्त के हर निवासी को ₹10 लाख तक का कैशलेस उपचार सुनिश्चित करता है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को कोई लक्षित लाभ नहीं दिया है, बल्कि एक सुनिश्चित अधिकार के रूप में स्थापित किया है, जहां उपचार का आधार सूची में नाम नहीं है, बल्कि वास्तविक आवश्यकता है.

यूनिवर्सल बनाम सरकारी स्वास्थ्य मॉडल

अधिकांश भारतीय परिवारों के लिए किसी भी चिकित्सा के लिए दांतों की स्थिति के साथ दो प्रश्न तत्काल होते हैं, इलाज जल्दी शुरू करना होगा और खर्चा कैसे उठाना होगा. इन दोनों का समाधान करते हुए पंजाब सरकार ने 2026-27 के बजट में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के लिए ₹2,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत 65 लाख परिवारों के लिए लगभग 3 करोड़ परिवारों को प्रति परिवार ₹10 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवर दिया जा रहा है.

आयुष्मान भारत जैसल लक्ष्यीकरण के विपरीत, पंजाब का यह मॉडल यूनिवर्सल टारगेट पर आधारित है, जिसमें किसी भी प्रकार की पात्रता बाधा नहीं है.

यूनिवर्सल अंतर में सुविधा और स्थिरता

सरकार ने कहा है कि दोनों दृष्टिकोणों का अंतर्विरोध प्रस्तुत है. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना यह नहीं पूछती कि कौन सा पात्र है. इसमें पंजाब का हर निवासी शामिल है, आय की परवाह किए बिना. इसके विपरीत, 2026 में शुरू हुई आयुष्मान भारत योजना में केवल उन परिवारों को शामिल किया गया है, जिनमें एससीसी डाटाबेस को आर्थिक रूप से शामिल किया गया है. जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा, शौचालय वे एवं निम्न मध्यम आय वर्ग के परिवार जो इस सूची में शामिल नहीं हैं, अब इसका भी विवरण सामने आया है.

निवेश का अधिकार भी इस बारे में और स्पष्ट है. आयुष्मान भारत शुरू से ही प्रति परिवार ₹5 लाख तक सीमित है और हल्दी चिकित्सा लागत के बावजूद इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. कंपनी की वैशाली योजना की इस सीमा को दोगुना कर ₹10 लाख तक ले जाया जाता है और एक परिवार को भी सुरक्षा सेवा प्रदान की जाती है, जो पहले सरकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आवेदन पत्र से बाहर थे.

वित्तीय निवेश और उपचार का सिद्धांत

वित्तीय व्यवसाय भी इसी सिद्धांत को पसंद है. जहां केंद्र 140 करोड़ लोगों के लिए ₹9,500 करोड़ का निवेश कर रहा है, वहीं पंजाब में 3 करोड़ लोगों के लिए ₹2.000 करोड़ का निवेश कर रहा है, जो प्रति व्यक्ति कहीं अधिक और व्यापक है, प्रमाणीकरण स्वास्थ्य सेवा को अनिवार्य रूप से स्पष्ट संकेत देता है.

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना उपचार का विवरण भी विस्तार से दिया गया है. हृदय रोग, कैंसर, गुर्दा रोग, अस्थि संबंधी उपचार और दुर्घटना से संबंधित गंभीर गंभीर स्थिति के तहत आने वाले 2,300 उपचार चिकित्सक प्राप्त कर सकते हैं. इसके आयुष्मान भारत में लगभग 1,900 वैगन तक सीमित हैं. स्पष्ट है कि यहां इलाज का निर्णय चिकित्सा की आवश्यकता होती है, न कि आर्थिक क्षमता से.

आसान पहुंच और ज़मीनी प्रभाव

योजना तक आरक्षण की प्रक्रिया में भी एक बड़ा बदलाव है. आयुष्मान भारत में पहले यह जांच सूची दी गई थी कि परिवार का नाम सीसी सूची में है या नहीं, एक से बाहर के परिवार को पात्रता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज अनुभाग से जिला है. इसके विपरीत, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना इस प्रक्रिया का सरल उदाहरण है. एजेंट सेवा या सामान्य सेवा व्यवसायों पर, या आधार या आधार के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, बिना आय या दिवालियापन के प्रमाण पत्र के. व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण युवा क्लब के सदस्य घर-घर लोगों को रजिस्टर में सहायता दे रहे हैं और स्वास्थ्य कार्ड उनके घर तक पहुंचा रहे हैं.

यह अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है. मोगा में 98 साल की महिला मुखिया कौर को इस योजना के तहत कीमोथेरेपी सहित विशेष उपचार पूरी तरह से कैशलेस मिला. इस उम्र में जहां निरंतर चिकित्सा देखभाल अत्यंत आवश्यक है, वहां स्वास्थ्य कार्ड से बिना किसी देरी और आर्थिक दबाव के सुनिश्चित इलाज शुरू हो जाता है.

स्वास्थ्य एवं कल्याण परिवार मंत्री डॉ. बीर सिंह ने कहा, ''मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में स्वास्थ्य योजना इस सिद्धांत पर आधारित है कि स्वास्थ्य सेवा हर नागरिक तक पहुंचनी चाहिए, न कि केवल लोगों तक.

अब तक जारी हो चुके हैं 9 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्ड

अब तक 9 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्ड जारी हो चुके हैं और 900 से अधिक जनसंख्या सूची के नेटवर्क में इलाज हासिल किया जा रहा है, जिससे राज्य भर में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच लगातार बढ़ रही है.

ऐसे देश में जहां एक अस्पताल का बिल ही परिवार को कर्ज में डाला जा सकता है, यह अंतर अब केवल अस्वाभाविक नहीं है, बल्कि शैक्षणिक है. एक मॉडल पात्रता का आधार सेवा सीमित है, जबकि दूसरा इसे हर नागरिक का अधिकार देता है.