अमृतसर सुसाइड केस में पूर्व मंत्री लालजीत भुल्लर आज कोर्ट में होंगे पेश, लगी ये धाराएं

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अमृतसर में पंजाब वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के अधिकारी गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या के मामले बढ़ने के बाद बड़ा एक्शन देखने को मिला है. इस मामले में आरोपी पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है. 23 मार्च को फतेहगढ़ साहिब पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद उन्हें अमृतसर के CIA स्टाफ ऑफिस लाया गया, जहां से आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा.

गिरफ्तारी और पुलिस की कार्रवाई

अमृतसर में इन्वेस्टिगेशन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP), रविंदर पाल सिंह संधू ने एएनआई को दिए बयान में कहा, "इस मामले में एक गिरफ्तारी हुई है. हमारी टीम अमृतसर पहुंच गई है. उन्हें (लालजीत सिंह भुल्लर) CIA स्टाफ में रखा गया है और 24 मार्च को कोर्ट में पेश किया जाएगा. हम लालजीत सिंह भुल्लर को (CIA स्टाफ में) ले आए हैं... उन पर सुसाइड के लिए उकसाने और धमकी देने से जुड़ी धाराएं लगाई जाएंगी."

#WATCH | Punjab Warehousing Corporation (PWC) official suicide case | Amritsar, Punjab | Deputy Commissioner of Police (DCP), Investigation in Amritsar, Ravinder Pal Singh Sandhu says, "An arrest was made today. Our team has reached Amritsar. He (Laljit Singh Bhullar) has been… https://t.co/bqA68Bsy9V pic.twitter.com/0QQ9O6Dy3A — ANI (@ANI) March 23, 2026

#WATCH | Punjab: Former minister Laljit Singh Bhullar, who was arrested in connection with a Punjab Warehousing Corporation (PWC) official's suicide, was brought to the CIA Staff office, Amritsar, by the Punjab police. pic.twitter.com/N4WEzaZERx — ANI (@ANI) March 23, 2026

क्या है पूरा मामला?

यह मामला अमृतसर के रणजीत एवेन्यू थाने में रंधावा की पत्नी उपिंदर कौर की शिकायत पर दर्ज किया गया. FIR में भुल्लर के साथ उनके पिता सुखदेव सिंह भुल्लर और PA दिलबाग सिंह को भी नामजद किया गया है.

गगनदीप सिंह रंधावा ने शनिवार 21 मार्च को कथित रूप से जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी. घटना से पहले उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें उन्होंने खुद पर हो रहे कथित दबाव और उत्पीड़न के लिए लालजीत सिंह भुल्लर को जिम्मेदार ठहराया.

वीडियो में रंधावा कहते सुनाई दिए कि उन्होंने मंत्री के डर से सल्फास खा लिया है और अब उनके बचने की संभावना नहीं है. इस वीडियो के सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और विपक्ष ने लगातार गिरफ्तारी की मांग की.