Punjab News: पंजाब के लोगों में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर जबरदस्त हाहाकार मचा हुआ है. सर्दियों के मौसम के दौरान पिछले डेढ़ महीने से घरेलू गैस सिलेंडरों की कमी बनी हुई है, जिसके चलते लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इंडेन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस कंपनियों के ज्यादातर डीलर अपने ग्राहकों को फोन कर रहे हैं. माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अगले सात दिनों तक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति संभव नहीं है.

पांच से सात दिनों तक सिलेंडर प्राप्त करने में असमर्थ

डीलरों ने बताया कि सर्दियों के दौरान रसोई गैस की बढ़ती मांग के कारण उन्हें लगातार दबाव का सामना करना पड़ रहा है. उपभोक्ता अक्सर बुकिंग के बाद पांच से सात दिनों तक सिलेंडर प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं. इसका मुख्य कारण कंपनी के अधिकारियों ने तैयारी की कमी और समय पर प्लांट रखरखाव में देरी माना जाता है.

गैस एजेंसी के कर्मचारियों और डिलीवरी स्टाफ ने कहा कि लोड (सिलेंडरों से भरे ट्रक) कई बार हर दो दिनों में ही पहुंच रहे हैं, जिससे एजेंसी के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं. घनी धुंध और मौसमी हालात भी आपूर्ति में देरी में योगदान दे रहे हैं.

बिक्री अधिकारियों का दावा

इंडेन गैस कंपनी के बिक्री अधिकारियों अर्जुन कुमार और गौरव जोशी ने कहा कि सिर्फ कुछ एजेंसियों के पास 3-4 दिनों का बैकलॉग है और स्थिति जल्द ही बहाल हो जाएगी. उपभोक्ताओं को घबराने की अपील नहीं की गई है और सप्लाई बहाल करने के प्रयास जारी हैं. पंजाब सरकार और केंद्र से भी इस मुद्दे पर जल्द हल की उम्मीद है.

