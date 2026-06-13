चंडीगढ़: सेक्टर-11 के नामी मेडिकल स्टोर में फायरिंग, कैशियर को गोलियों से भूना, हालत नाजुक

चंडीगढ़ के पॉश इलाके सेक्टर-11 की मार्केट में एक बड़ी और खौफनाक वारदात सामने आई है. यहां स्थित एक नामी मेडिकल स्टोर (Medical Store) में घुसकर हथियारबंद बदमाशों ने दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. बदमाशों ने दुकान के काउंटर पर बैठे कैशियर को अपना निशाना बनाया और उसे गोलियों से भून दिया.

इस जानलेवा हमले में कैशियर गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है. शुरुआती सूचनाओं में कैशियर की हत्या (मौत) की अफवाह भी फैली थी, लेकिन फिलहाल वह गंभीर हालत में अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है.

Punjab News: पंजाब में मौसम ने ली करवट! बारिश-आंधी से गर्मी से राहत, तापमान में बड़ी गिरावट

कैसे हुआ हमला?

चश्मदीदों और पुलिस के अनुसार, हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे. उनके पास ऑटोमैटिक हथियार (Automatic Weapon) थे, जिससे उन्होंने सीधे कैशियर पर कई राउंड फायर किए. बाइक पर आए थे 3 बदमाश: जानकारी के मुताबिक, इस वारदात को अंजाम देने के लिए कुल तीन बदमाश एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर सेक्टर-11 की मार्केट पहुंचे थे.

दो अंदर घुसे, एक बाहर रहा

तीन में से दो हथियारबंद बदमाश मेडिकल स्टोर के अंदर घुसे और सीधे काउंटर पर बैठे कैशियर पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर मौके से फरार हो गए.

इलाके में दहशत का माहौल

चंडीगढ़ के सेक्टर-11 जैसे सुरक्षित और व्यस्त इलाके में हुई इस खुलेआम फायरिंग से पूरी मार्केट और आसपास के लोगों में भारी दहशत फैल गई है.

सूचना मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस के आला अधिकारी और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं. पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और हमलावरों की पहचान के लिए मेडिकल स्टोर और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. शुरुआती जांच में पुलिस इसे किसी पुरानी रंजिश या रंगदारी से जुड़ा मामला मानकर हर एंगल से तफ्तीश कर रही है.

Jalandhar News: पुरानी रंजिश में खूनखराबा! जालंधर में गोलीबारी से एक युवक की जान गई, दूसरा गंभीर