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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab politics: पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू वोट बैंक पर सबकी नजर, हिंदुओं को रिझाने में AAP सबसे आगे

Punjab politics: पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू वोट बैंक पर सबकी नजर, हिंदुओं को रिझाने में AAP सबसे आगे

Punjab politics News: पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले AAP, BJP और कांग्रेस हिंदू वोट बैंक को रिझाने में लगी हैं. इसी के तहत AAP ने 'एक शाम भगवान शिव के नाम' कार्यक्रम शुरू किया है.

Written By : सचिन कुमार |  Updated at : 02 Jul 2026 06:32 PM (IST)
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पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले सभी राजनीतिक दल हिंदू वोट बैंक को रिझाने के लिए जोर-शोर से प्रयास कर रहे हैं. आम आदमी पार्टी (AAP) इस मामले में अन्य दलों से दो कदम आगे नजर आ रही है.

AAP सरकार ने राज्य भर में “एक शाम भगवान शिव के नाम” भजन संध्या आयोजित करने का फैसला लिया है. राज्य के 22 शहरों में ये कार्यक्रम हो रहे हैं. गुरदासपुर, अमृतसर और जालंधर में कार्यक्रम पहले ही हो चुके हैं. मशहूर भजन गायक हंसराज रघुवंशी इन कार्यक्रमों में मुख्य आकर्षण हैं.

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सनातन भवन और माता सीता मंदिर का ऐलान

बुधवार को लुधियाना में सनातन भवन की नींव रखी गई. दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब AAP अध्यक्ष अमन अरोड़ा इस मौके पर मौजूद थे. सरकार का कहना है कि यह भवन धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संजोने के लिए बनाया जा रहा है. इसके अलावा अमृतसर में भव्य माता सीता और लव-कुश मंदिर बनाने की घोषणा भी की गई है.

बीजेपी और कांग्रेस भी मैदान में

हिंदू वोट बैंक को रिझाने में AAP अकेली नहीं है. भाजपा के नेता हालांकि सीधे तौर पर बड़े कार्यक्रम नहीं करा रहे हैं, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता धार्मिक आयोजनों में सक्रिय हैं. चर्चा है कि भाजपा मशहूर भजन गायक कन्हैया मित्तल को भी इस काम में लगाएगी. कांग्रेस भी पीछे नहीं है. हाल ही में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर में हुई घटनाओं पर कांग्रेस ने हमलावर रुख अपनाया था. पार्टी पंजाब में हिंदू वोट बैंक के पारंपरिक आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है.

राजनीतिक रणनीति का हिस्सा

पंजाब में हिंदू वोट बैंक सीमित लेकिन निर्णायक भूमिका निभा सकता है. इसी को ध्यान में रखकर सभी दलों ने अपनी रणनीति बनाई है. AAP का सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर फोकस वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चा में है. चुनावी साल में धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर दलों की सक्रियता बढ़ गई है.

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Published at : 02 Jul 2026 06:32 PM (IST)
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