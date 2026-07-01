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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब कांग्रेस के चीफ बने रहेंगे अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, चरणजीत सिंह चन्नी को मिली ये जिम्मेदारी

पंजाब कांग्रेस के चीफ बने रहेंगे अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, चरणजीत सिंह चन्नी को मिली ये जिम्मेदारी

Punjab Congress News: पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठन में कोई बदलाव नहीं किया है. अमरिंदर सिंह राजा वडिंग अध्यक्ष बने रहेंगे.

Written By : मोहित राज दुबे, सचिन कुमार |  Updated at : 01 Jul 2026 07:49 PM (IST)
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पंजाब कांग्रेस को लेकर पार्टी हाईकमान में लिस्ट जारी कर दी. चरणजीत सिंह चन्नी को अध्यक्ष नहीं बनाया गया. सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी अध्यक्ष बनने को लेकर पूरी ताकत लगाई थी. अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बने रहेंगे. प्रताप सिंह बाजवा विधायक दल के नेता बने रहेंगे. चन्नी को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है.

सुखजिंदर सिंह रंधावा को पंजाब कांग्रेस का कोर कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है. इलेक्शन मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन कमेटी चेयरपर्सन विजय इंद्र सिंघला होंगे. पंजाब के मेनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष अमर सिंह को बनाया गया है.

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठन में कोई बदलाव नहीं किया है. चर्चा थी कि पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है. पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और प्रताप सिंह बाजवा को नेता विपक्ष के रूप में बरकरार रखा है. 

(खबर अपडेट होगी...)

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 01 Jul 2026 07:43 PM (IST)
Tags :
Partap Singh Bajwa Amrinder Singh Raja Warring Charanjit Singh Channi PUNJAB NEWS
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