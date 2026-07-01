पंजाब कांग्रेस के चीफ बने रहेंगे अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, चरणजीत सिंह चन्नी को मिली ये जिम्मेदारी
Punjab Congress News: पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठन में कोई बदलाव नहीं किया है. अमरिंदर सिंह राजा वडिंग अध्यक्ष बने रहेंगे.
पंजाब कांग्रेस को लेकर पार्टी हाईकमान में लिस्ट जारी कर दी. चरणजीत सिंह चन्नी को अध्यक्ष नहीं बनाया गया. सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी अध्यक्ष बनने को लेकर पूरी ताकत लगाई थी. अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बने रहेंगे. प्रताप सिंह बाजवा विधायक दल के नेता बने रहेंगे. चन्नी को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है.
सुखजिंदर सिंह रंधावा को पंजाब कांग्रेस का कोर कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है. इलेक्शन मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन कमेटी चेयरपर्सन विजय इंद्र सिंघला होंगे. पंजाब के मेनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष अमर सिंह को बनाया गया है.
पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठन में कोई बदलाव नहीं किया है. चर्चा थी कि पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है. पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और प्रताप सिंह बाजवा को नेता विपक्ष के रूप में बरकरार रखा है.
(खबर अपडेट होगी...)