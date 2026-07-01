Punjab News: महिलाओं के लिए 1000 रुपये की योजना शुरू, विपक्ष ने कर्ज और देरी पर उठाए सवाल

भारी कर्ज के बोझ तले दबी पंजाब सरकार की तरफ से राज्य में महिलाओं के लिए एक बड़ी वित्तीय सहायता योजना की शुरुआत कर दी गई है. "मुख्यमंत्री मांवां धीयां सत्कार योजना" के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं के खाते में प्रति माह 1000 रुपये और दलित वर्ग की महिलाओं के खाते में 1500 रुपये भेजे जाएंगे. आज से ही जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की राशि महिलाओं के बैंक खातों में डालनी शुरू कर दी गई है. हालांकि, अप्रैल से जून तक का पैसा नहीं दिया गया है.

बताया गया है कि 18 से 60 वर्ष की आयु सीमा वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा. हालांकि, सरकारी कर्मचारी, सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुकीं और इनकम टैक्स देने वाली महिलाओं को इस योजना से पूरी तरह बाहर रखा गया है. वहीं, विधवा या दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रही महिलाओं को इस योजना में शामिल किया गया है.

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विपक्ष की तरफ से उठाए गए तीखे सवाल

ज्ञात हो कि आम आदमी पार्टी की ओर से 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 1000 रुपये दिए जाने की गारंटी दी गई थी. अब चार साल बाद इसे लागू किए जाने पर विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरा जा रहा है. पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की ओर से मांग की गई है कि महिलाओं के खाते में पिछले चार सालों के बकाये के रूप में 51,000 रुपये डाले जाएं.

वहीं, पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों की तरफ से कहा गया कि राज्य पर कर्ज बढ़कर 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है. चुनाव से ठीक पहले, आचार संहिता लगने के डर से इसे लागू करके महिलाओं के साथ धोखा किया जा रहा है. शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता अर्शदीप सिंह कलेर की ओर से भी आरोप लगाया गया कि बेअदबी के मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, कर्ज लेकर इस योजना को शुरू किया गया है.

कर्ज और मुफ्त योजनाओं का गणित

आंकड़ों के अनुसार, 2022 में मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के समय राज्य पर 2.82 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था, जिसे अब बढ़कर चार लाख करोड़ से ज्यादा पाया गया है. पिछले महीने ही सरकार की तरफ से 1500 करोड़ रुपये का नया कर्ज लिया गया है. इस नई महिला योजना के लिए 2026-27 के बजट में 9300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

इसके अलावा, राज्य में मुफ्त बिजली (घरेलू, कृषि और उद्योग) और महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा पर भी पहले से ही हर साल हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं.

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