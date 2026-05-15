Punjab News: अमृतसर में अवैध संबंधों के शक में युवक की हत्या! तेजधार हथियारों से किया हमला
Punjab Crime News: पंजाब के अमृतसर के बोहडू पुल इलाके में नाजायज संबंधों के शक में युवक डेविड मसीह की तेजधार हथियारों से हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
Amritsar Murder Case: पंजाब के अमृतसर के बोहडू पुल इलाके में नाजायज संबंधों के शक में एक युवक की तेजधार हथियारों से कत्ल कर दी गई. मृतक की पहचान तरनतारन निवासी डेविड मसीह के तौर पर हुई है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
मृतक की पत्नी पिंकी मसीह ने पुलिस को बताया कि डेविड के पड़ोस में रहने वाली एक महिला के साथ नाजायज संबंध में थे. उनका पहले भी इस मुद्दे पर कई बार झगड़ा हुआ था. परिवार ने उन्हें शांत करने की कोशिश की थी लेकिन मामला शांत नहीं हुआ.
शक के चलते किया हमला
पुलिस के अनुसार, महिला के पति अशोक कुमार को शक था कि डेविड उसकी पत्नी को लेकर अमृतसर जा रहा है. इसी शक के कारण उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उनका पीछा किया और बोहडू पुल के पास डेविड को घेर लिया.
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बताया जा रहा है कि इसके बाद डेविड पर तेजधार हथियारों से दो बार हमला किया गया. हमले में उसके गले और छाती पर गंभीर वार किए गए. गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.
पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश
पुलिस ने मृतक की पत्नी के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की जा रही है और मुलजिमों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला अवैध संबंधों के शक से जुड़ा हुआ लग रहा है. अधिकारियों ने दावा किया है कि नामजद आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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Source: IOCL