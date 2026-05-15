हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब के 6 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट! कल से 5 दिनों तक रहेगा लू का असर, जानें मौसम का हाल

पंजाब के 6 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट! कल से 5 दिनों तक रहेगा लू का असर, जानें मौसम का हाल

Chandigarh Weather Alert: पंजाब और चंडीगढ़ में 15 मई को बारिश और गरज-तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 16 से 20 मई तक कई जिलों में हीटवेव की चेतावनी दी गई है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 15 May 2026 10:59 AM (IST)
Preferred Sources

Punjab Weather Update: पंजाब और चंडीगढ़ मौसम अपडेट: पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. मौसाम विभाग ने आज यानी 15 मई को राज्य के छह जिलों गरज-तूफान और बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं 16 मई से 20 मई तक पांच दिनों के लिए कई इलाकों में हीटवेव के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार, गुरुवार की मुकाबले में तापमान 0.2 डिग्री बढ़ा है, जो सामान्य के करीब रहा. बठिंडा में तापमान 42.7 डिग्री दर्ज किया गया. ठंडी पहाड़ी हवाएं कमजोर पड़ने के कारण गर्मी लगातार बढ़ रहा है.

मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार, पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिल्का, अमृतसर, होशियारपुर और मुक्तसर में अलग-अलग स्थानों पर बिजली के साथ तेज गरज-तूफान की संभावना है. इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. 

पश्चिमी विक्षोभ कमजोर

16 मई, 2026 के आसपास दक्षिण-पश्चिम मानसून के दक्षिणी बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों तक पहुंचने के लिए मौसम अनुकूल होता जा रहा है. एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिमी भारत को प्रभावित करने की संभावना है. लद्दाख और आसपास के इलाकों पर ऊपरी-हवा वाला पश्चिमी विक्षोभ कमजोर हो गया है. दक्षिणी हरियाणा और आसपास के इलाकों पर ऊपरी-हवा वाला चक्रवाती परिसंचरण भी कमजोर हो गया है.

तीन से चार डिग्री बढ़ेगा तापमान

चंडीगढ़ के मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल के अनुसार, 15 मई को राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके बाद मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है. अगले सात दिनों में राज्य में अधिकतम तापमान धीरे-धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की उम्मीद है. राज्य में कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज-तूफान के साथ-साथ हीटवेव चलने की संभावना है. 16 मई से 20 मई तक राज्य के कुछ इलाकों में हीटवेव चलने की संभावना है.

अगले तीन दिन कैसा रहेगा मौसम?

16 मई - बठिंडा और मानसा में दूर-दराज स्थानों पर गर्मी की लहर की संभावना है. मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है.

17 मई - बठिंडा और मानसा में दूर-दराज स्थानों पर गर्मी की लहर की संभावना है. पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है.

18 मई - फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, बरनाला और मानसा में दूर-दराज स्थानों पर गर्मी की लहर की संभावना है. मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है.

Published at : 15 May 2026 10:59 AM (IST)
Tags :
Chandigarh Weather PUNJAB NEWS PUNJAB WEATHER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
पंजाब के 6 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट! कल से 5 दिनों तक रहेगा लू का असर, जानें मौसम का हाल
पंजाब के 6 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट! कल से 5 दिनों तक रहेगा लू का असर, जानें मौसम का हाल
पंजाब
पंजाब: नौ एकड़ जमीन के बंटवारे ने ली दो जिंदगियां ! बड़े भाई ने छोटे भाई-भाभी की ले ली जान
नौ एकड़ जमीन के बंटवारे ने ली दो जिंदगियां ! बड़े भाई ने छोटे भाई-भाभी की ले ली जान
पंजाब
जालंधर में पहले लड़की के बॉयफ्रेंड को खंभे से बांधकर पीटा, फिर थाने के बाहर करवा दी शादी
जालंधर में पहले लड़की के बॉयफ्रेंड को खंभे से बांधकर पीटा, फिर थाने के बाहर करवा दी शादी
पंजाब
पंजाब में DA को लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच बढ़ा विवाद, BJP नेता सुनील जाखड़ ने उठाए सवाल
पंजाब में DA को लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच बढ़ा विवाद, BJP नेता सुनील जाखड़ ने उठाए सवाल
Advertisement

वीडियोज

UP Storm Death News : UP में कुदरत का कहर! आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही | Weather Update
Sansani: कंगाल बॉयफ्रेंड की करोड़पति गर्लफ्रेंड | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi | Inflation:3 साल का Record टूटा, 3.88% से सीधे 8.30% पहुंची महंगाई दर!
UP Storm Death News : उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश ने मचाई तबाही | Weather Update | Bharat Ki Baat
Wholesale Inflation | Sandeep Chaudhary: PM अपील के बाद महंगाई का महा-विस्फोट | PM Modi Appeal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM Modi UAE Visit: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच UAE दौरा पीएम मोदी का मास्टरस्ट्रोक! एक्सपर्ट ने बताया भारत को क्या फायदा होगा?
मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच UAE दौरा पीएम मोदी का मास्टरस्ट्रोक! एक्सपर्ट ने बताया भारत को क्या फायदा होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में नए मंत्रियों को विभाग देने में क्यों हो रही देरी? 5 दिन बाद भी नहीं हो सका फैसला
यूपी में नए मंत्रियों को विभाग देने में क्यों हो रही देरी? 5 दिन बाद भी नहीं हो सका फैसला
इंडिया
चिलकुर बालाजी मंदिर और भारतीयों पर ये क्या बोल गए US सीनेटर एरिक श्मिट, विवादित बयान पर मचा बवाल
चिलकुर बालाजी मंदिर और भारतीयों पर ये क्या बोल गए US सीनेटर एरिक श्मिट, विवादित बयान पर मचा बवाल
आईपीएल 2026
‘कड़वी गोली निगलने जैसा है’..., , लगातार पांचवीं हार के बाद श्रेयस अय्यर का छलका दर्द
‘कड़वी गोली निगलने जैसा है’..., , लगातार पांचवीं हार के बाद श्रेयस अय्यर का छलका दर्द
साउथ सिनेमा
Mohanlal Drishyam 3 Advance Booking: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने एडवांस बुकिंग में उड़ा दिया गर्दा, रिलीज से पहले छाप डाले करोड़ों
'दृश्यम 3' ने एडवांस बुकिंग में उड़ा दिया गर्दा, रिलीज से पहले छाप डाले करोड़ों
इंडिया
Weather Forecast: अगले 24 घंटे पड़ेंगे भारी, 10 राज्यों में तूफानी बारिश और तेज हवाओं का रेड अलर्ट, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार का हाल क्या?
अगले 24 घंटे पड़ेंगे भारी, 10 राज्यों में तूफानी बारिश और तेज हवाओं का रेड अलर्ट, जानें यूपी-दिल्ली, बिहार का हाल क्या?
जनरल नॉलेज
दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों का कितना होता है पेट्रोल कोटा, जिसमें हुई 20% की कटौती?
दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों का कितना होता है पेट्रोल कोटा, जिसमें हुई 20% की कटौती?
एग्रीकल्चर
टमाटर की बर्बादी अब होगी खत्म, इन देसी-मॉडर्न फॉर्मूलों से किसान कमाएं दोगुना मुनाफा
टमाटर की बर्बादी अब होगी खत्म, इन देसी-मॉडर्न फॉर्मूलों से किसान कमाएं दोगुना मुनाफा
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget