Punjab Weather Update: पंजाब और चंडीगढ़ मौसम अपडेट: पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. मौसाम विभाग ने आज यानी 15 मई को राज्य के छह जिलों गरज-तूफान और बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं 16 मई से 20 मई तक पांच दिनों के लिए कई इलाकों में हीटवेव के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार, गुरुवार की मुकाबले में तापमान 0.2 डिग्री बढ़ा है, जो सामान्य के करीब रहा. बठिंडा में तापमान 42.7 डिग्री दर्ज किया गया. ठंडी पहाड़ी हवाएं कमजोर पड़ने के कारण गर्मी लगातार बढ़ रहा है.

मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार, पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिल्का, अमृतसर, होशियारपुर और मुक्तसर में अलग-अलग स्थानों पर बिजली के साथ तेज गरज-तूफान की संभावना है. इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

पश्चिमी विक्षोभ कमजोर

16 मई, 2026 के आसपास दक्षिण-पश्चिम मानसून के दक्षिणी बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों तक पहुंचने के लिए मौसम अनुकूल होता जा रहा है. एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिमी भारत को प्रभावित करने की संभावना है. लद्दाख और आसपास के इलाकों पर ऊपरी-हवा वाला पश्चिमी विक्षोभ कमजोर हो गया है. दक्षिणी हरियाणा और आसपास के इलाकों पर ऊपरी-हवा वाला चक्रवाती परिसंचरण भी कमजोर हो गया है.

तीन से चार डिग्री बढ़ेगा तापमान

चंडीगढ़ के मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल के अनुसार, 15 मई को राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके बाद मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है. अगले सात दिनों में राज्य में अधिकतम तापमान धीरे-धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की उम्मीद है. राज्य में कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज-तूफान के साथ-साथ हीटवेव चलने की संभावना है. 16 मई से 20 मई तक राज्य के कुछ इलाकों में हीटवेव चलने की संभावना है.

अगले तीन दिन कैसा रहेगा मौसम?

16 मई - बठिंडा और मानसा में दूर-दराज स्थानों पर गर्मी की लहर की संभावना है. मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है.

17 मई - बठिंडा और मानसा में दूर-दराज स्थानों पर गर्मी की लहर की संभावना है. पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है.

18 मई - फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, बरनाला और मानसा में दूर-दराज स्थानों पर गर्मी की लहर की संभावना है. मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है.