Punjab Accident News: पंजाब के चंडीगढ़ से बहुत ही दुखद खबर सामने आई है, जहां सेक्टर 34-35 की डिवाइडिंग रोड पर तेज रफ्तार वाहन ने फूड सप्लाई करने वाले डिलीवरी बॉय को टक्कर मारी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई. यह हादसा रात 2 से 2:30 बजे के बीच हुआ, जब बाइक सवार लड़के को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मारी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया.

1 साल पहले हुई थी शादी

एक राहगीर ने घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को तुरंत सेक्टर-32 अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान खुशमीत रावत के रूप में हुई है. उसकी एक साल पहले ही शादी हुई थी और वह मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला था. फिलहाल, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. आरोपी वाहन और उसके ड्राइवर की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है.

डेढ़ साल से किराए पर रह रहा था शख्स

खुशमीत के घरमालिक सनी शर्मा ने बताया कि वह लगभग डेढ़ साल से सेक्टर-45 में उनके घर में किराए पर रह रहा था. वह मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला था और स्विगी कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता था. वह दिन में कम और रात को ज्यादा काम करता था, क्योंकि रात के समय ऑर्डर ज्यादा होते थे, जिसके कारण आमदनी भी ज्यादा होती थी.

घरमालिक ने बताया कि खुशमीत का शादी एक साल पहले ही हुआ था. पत्नी कुछ दिनों बाद उत्तराखंड चली गई थी. परिवार को हादसे की सूचना दे दी गई है. उसका शव सेक्टर-32 अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

दोस्त ने दी थी रात को बाहर न जाने की सलाह

सनी शर्मा के मुताबिक, हादसे से कुछ समय पहले खुशमीत के दोस्त उसे रात को बाहर न जाने की सलाह दे रहे थे, लेकिन उसने बताया कि रात के समय ऑर्डर अधिक होते हैं और आमदनी अच्छी होती है. इस दौरान वह डिलीवरी के लिए निकला और रास्ते में यह हादसा हो गया. टक्कर के बाद मौके पर काफी खून बह चुका था, जिसके कारण उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई.

पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि टक्कर मारने वाले वाहन और उसके ड्राइवर की पहचान की जा सके. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी वाहन चालक को ट्रेस करके अगली कार्रवाई की जाएगी.