Punjab News: विदेशों में बैठे गैंगस्टर व्यापारियों से रंगदारी मांगने के लिए जेल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं. पंजाब के लुधियाना में हुए रोहित गोदारा गैंग के गुर्गों के एनकाउंटर के बाद खुलासा हुआ कि विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा ने फिरोजपुर जेल में कैद अपने गुर्गे शुभम ग्रोवर के जरिए शूटर हायर किए.

अब तक की पुलिस पूछताछ में यह बात सामने आई है कि फिरोजपुर जेल में कैद शुभम ग्रोवर सीधा रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा हुआ है. उसके जरिए वह अलग-अलग शहरों में व्यापारियों से रंगदारी मांगता है. लुधियाना के सिविल सिटी में कपड़ा व्यापारी हिमांशु से भी शुभम ग्रोवर के जरिए 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी.

तीन शूटर गिरफ्तार, क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच जारी

कपड़ा व्यापारी के रंगदारी न देने पर उसकी दुकान 'ते फायरिंग करने वाले तीन शूटर अब पुलिस की गिरफ्त में हैं. दो शूटर पुलिस मुठभेड़ में गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जबकि एक को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान पकड़ लिया. पुलिस ने सुमित उर्फ ​​एल्ट्रॉन उर्फ ​​टुंडा, संजू और सुमित को गिरफ्तार किया है. संजू और सुमित मुठभेड़ में गोली लगने के कारण जख्मी हुए हैं.

सुमित उर्फ ​​टुंडा से पूछताछ कर रही है पुलिस

पुलिस ने सुमित उर्फ ​​टुंडा को एनकाउंटर के दौरान पकड़ा था. उसको लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची है और अब उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस सुमित टुंडा के जरिए महिंदर ढलाणा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है. दूसरे दोषी अब भी गंभीर जख्मी हैं और उनसे इस समय पूछताछ नहीं की जा सकती.

पुलिस ने तीन शूटरों को किया गिरफ्तार

पुलिस के गिरफ्तार किए गए तीन शूटरों में से दो की उम्र 19 साल है और एक की उम्र 21 साल है. पुलिस के मुताबिक सुमित उर्फ ​​टुंडा न्यू प्रेम नगर बैकसाइड रोजगार गार्डन घुमरमंडी का रहने वाला है और उसकी उम्र 21 साल है. दूसरा संजू फुल्लांवाल गैस एजेंसी टंकी मोहल्ला का रहने वाला है और उसकी उम्र 19 साल है. तीसरा सुमित कुमार दुगरी LIG फ्लैट का रहने वाला है और उसकी उम्र भी 19 साल है.

पुलिस के अनुसार, इन मुल्जिमों के खिलाफ हत्या की कोशिश, लूट, लूट-खोह और नशा तस्करी से संबंधित FIR दर्ज हैं. इस समय पुलिस मुल्जिमों का क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाल रही है.