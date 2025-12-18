पंजाब: ब्लॉक समिति चुनाव में AAP ने मारी बाजी, कांग्रेस-BJP-SAD का हुआ ये हाल

पंजाब में ब्लॉक समिति चुनाव में 2486 जोन में चुनाव के अंतिम नतीजों में आम आदमी पार्टी ने 1531 जोन में जीत हासिल की है जबकि कांग्रेस ने 612 जोन में और शिरोमणि अकाली दल ने 445 जोन में जीत हासिल की है. भारतीय जनता पार्टी को 73 सीटों पर और बहुजन समाज पार्टी को 28 सीटों पर जीत मिली है. आजाद उम्मीदवारों ने 144 जोन में जीत हासिल की है. इसमें आम आदमी पार्टी के 339, कांग्रेस के तीन और 10 आजाद उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं.

वहीं 22 जिला परिषदों की 346 जोन के चुनावजिसमें से आम आदमी पार्टी ने 218 सीटें जीती हैं. कांग्रेस ने 62, शिरोमणि अकाली दल ने 46 और भारतीय जनता पार्टी ने 7 जोन में जीत हासिल की है. वहीं बहुजन समाज पार्टी ने 3 जोन और आजाद उम्मीदवारों ने 10 जोन में जीत हासिल की. इसमें आम आदमी पार्टी ने 22 जोन में पहले ही निर्विरोध जीत हासिल कर ली थी.

जनता ने सरकार के काम पर लगाई मुहर- केजरीवाल

इन ग्रामीण चुनावों में मिली जीत पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि चुनाव नतीजों ने ये दर्शा दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों मेलों ने राज्य सरकार के कामकाज पर मोहर लगाई है.

उन्होंने कहा कि ये चुनाव निरपेक्ष तरीके से हुए हैं जिसका ओट इसी बात से चलता है कई जगहों पर कांग्रेस और अकाली दल के प्रत्याशी बहुत थोड़े अंतर से जीते हैं. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह चुनाव पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनने के लगभग चार साल बाद हुए हैं जिनमें पार्टी ने भारी जीत हासिल की है जो बताता ही कि लोग सरकार के कामकाज और नीतियों से खुश हैं.

AAP ने निष्पक्ष कराए चुनाव- केजरीवाल

केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल की सरकारों के वक्त जो जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव हुए थे वो उन पार्टियों की सरकार बनने के थोड़े समय में ही हो गए थे और उस वक्त सरकारों ने विरोधी दलों पर अत्याचार और सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग करके चुनाव जीते थे जबकि आम आदमी पार्टी सरकार में बिलकुल निष्पक्ष चुनाव हुए हैं. उन्होंने दावा किया कि 70 प्रतिशत सीटें इन चुनावों में आम आदमी पार्टी ने जीती हैं.

सरकारी मशीनरी का किया गया दुरुपयोग- कांग्रेस

वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बड़ींग ने कहा है कि सत्ताधारी पार्टी ने ये चुनाव सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुराए हैं. उन्होंने कहा कि ऊंजाब के लोग जानते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी ने इन चुनावों को चुराया है.

वहीं शिरोमणि अकाली दल ने भी सरकार पर आरोप लगाया है कि सत्ता का दुरूपयोग करके आम आदमी पार्टी ने ये चुनाव जीते हैं मगर इसके बावजूद शिरोमणि अकाली दल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन इन चुनावों में किया है.