पंजाब जिला परिषद चुनाव का फाइनल रिजल्ट, AAP ने जीती 218 सीटें, निर्दलियों से भी पिछड़ी BJP

पंजाब जिला परिषद चुनाव का फाइनल रिजल्ट सामने आ गया. 346 जोन में से आम आदमी पार्टी ने 218 सीटें जीतीं. कांग्रेस ने 62, शिरोमणि अकाली दल ने 46, बीजेपी ने 7, बसपा ने 3 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 10 जोन में जीत हासिल की. इसमें आम आदमी पार्टी ने 22 जोन में पहले ही निर्विरोध जीत हासिल कर ली थी.

अमृतसर- कुल जोन 24

AAP- 19

कांग्रेस- 1

अकाली दल- 4

बीजेपी- 0

बठिंडा- कुल जोन 17

AAP- 4

कांग्रेस- 0

अकाली दल- 13

बीजेपी- 0

फतेहगढ़ साहिब- कुल जोन 10

AAP- 8

कांग्रेस- 1

निर्दलीय- 1

फरीदकोट- कुल जोन 10

AAP- 4

कांग्रेस- 1

अकाली दल- 5

बीजेपी- 0

फिरोजपुर, कुल जोन- 14

AAP- 4

कांग्रेस- 6

अकाली दल- 2

निर्दलीय- 2

फाजिल्का, कुल जोन- 16

AAP- 12

कांग्रेस- 1

अकाली दल- 0

बीजेपी- 3

गुरुदासपुर, कुल जोन- 25

AAP- 17

कांग्रेस- 8

होशियारपुर, कुल जोन- 25

AAP- 22

कांग्रेस- 3

जालंधर, कुल जोन- 21

AAP- 10

कांग्रेस- 7

अकाली दल- 1

बीजेपी- 0

बीएसपी- 3

कपूरथला, कुल जोन- 10

AAP- 4

कांग्रेस- 3

अकाली दल- 1

निर्दलीय- 2

लुधियाना, कुल जोन- 25

AAP- 11

कांग्रेस- 8

अकाली दल- 3

बीएसपी- 3

मानसा, कुल जोन- 11

AAP- 7

अकाली दल- 4

मालेरकोटला, कुल जोन- 10

AAP- 7

कांग्रेस- 2

निर्दलीय- 1

मोगा, कुल जोन- 15

AAP- 11

कांग्रेस- 1

अकाली दल- 3

श्री मुक्तसर साहिब, कुल जोन- 13

AAP- 5

कांग्रेस- 1

अकाली दल- 7

एसबीएस नगर, कुल जोन- 10

AAP- 4

कांग्रेस- 6

पटियाला, कुल जोन- 23

AAP- 19

कांग्रेस- 2

अकाली दल- 2

पठानकोट, कुल जोन- 10

AAP- 5

कांग्रेस- 1

बीजेपी- 4

रूपनगर, कुल जोन- 10

AAP- 5

कांग्रेस- 5

संगरूर, कुल जोन- 18

AAP- 15

कांग्रेस- 2

निर्दलीय- 1

तरन तारन, कुल जोन- 20

AAP- 17

कांग्रेस- 1

अकाली दल- 1

अन्य- 1

पार्टी की जीत पर क्या बोले अरविंद केजरीवाल?

आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में उनकी पार्टी के जोरदार प्रदर्शन से यह पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यों पर अपनी मुहर लगाई है.

केजरीवाल ने कहा, ‘‘जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में लगभग 70 प्रतिशत सीट आम आदमी पार्टी ने जीती हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह बहुत बड़ी बात है. इससे पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने भगवंत मान के नेतृत्व में आप सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर अपनी मुहर लगाई है.’’