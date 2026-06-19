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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब में बीजेपी का कल बड़ा शक्ति प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देंगे नितिन नवीन

पंजाब में बीजेपी का कल बड़ा शक्ति प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देंगे नितिन नवीन

Nitin Nabin News: पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिवसीय दौरे पर पंजाब पहुंच रहे हैं. पार्टी की चुनावी रणनीति और संगठन विस्तार पर मंथन होगा.

Written By : सचिन कुमार |  Updated at : 19 Jun 2026 09:52 PM (IST)
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पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति को धार देने में जुट गई है. इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शनिवार (20 जून) से पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका पंजाब का पहला दौरा होगा, इसलिए पार्टी संगठन इसे काफी महत्वपूर्ण मान रहा है.

बीजेपी नेताओं का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह दौरा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का काम करेगा. खास बात यह है कि पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है कि वह पंजाब विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने की तैयारी कर रही है.

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अकेले चुनाव लड़ने के संकेत

हाल ही में दिल्ली में पंजाब बीजेपी नेताओं की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ बैठक हुई थी. सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में राज्य के नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया गया कि पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है.

इससे पहले 14 मार्च को मोगा में आयोजित बीजेपी की रैली में अमित शाह ने भी कहा था कि अब बीजेपी पंजाब में छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहेगी, बल्कि सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी.

गौरतलब है कि 2020 के कृषि कानूनों के मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से अपना पुराना गठबंधन तोड़ लिया था. इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार पंजाब में अकेले चुनाव लड़ा था.

अमृतसर से होगी दौरे की शुरुआत

20 जून को नितिन नवीन अमृतसर पहुंचेंगे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत की व्यापक तैयारियां की हैं. दौरे के पहले दिन वे स्वर्ण मंदिर, दुर्गियाना मंदिर, जालियांवाला बाग और राम तीर्थ में मत्था टेकेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे.

21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नितिन नवीन फगवाड़ा की एक निजी यूनिवर्सिटी में आयोजित योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. इसके बाद लुधियाना में राज्यभर से आए करीब 10 हजार पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक होगी. पार्टी के राज्य सचिव अनिल सरीन के अनुसार इस बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति, संगठन विस्तार और बूथ स्तर की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी.

युवाओं और उद्योग जगत से भी करेंगे संवाद

दौरे के अंतिम दिन यानी 22 जून को राष्ट्रीय अध्यक्ष लुधियाना में आयोजित एक यूथ कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे. इसके अलावा वे उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और पार्टी के वर्तमान व पूर्व विधायकों, सांसदों और पूर्व सांसदों से भी मुलाकात करेंगे.

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अनिल सरीन का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को नई गति देगा. पंजाब बीजेपी इसे चुनावी अभियान की महत्वपूर्ण शुरुआत के तौर पर देख रही है.

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Published at : 19 Jun 2026 09:45 PM (IST)
Tags :
Nitin Nabin BJP PUNJAB NEWS
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