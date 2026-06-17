हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब: CM भगवंत मान पर सुखबीर सिंह बादल का हमला, कहा- 'अकाल तख्त को चैलेंज...'

पंजाब: CM भगवंत मान पर सुखबीर सिंह बादल का हमला, कहा- 'अकाल तख्त को चैलेंज...'

Punjab Politics: अकाली दल की कोर कमेटी की मीटिंग से पहले सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून के तहत भगवंत मान को इस बेअदबी के लिए कम से कम 20 साल की सजा होनी चाहिए.

Reported By : सचिन कुमार |  Edited By: ज़हीन तकवी |  Updated at : 17 Jun 2026 09:50 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब में धार्मिक मुद्दों पर हो रही राजनीति के बीच शिरोमणि अकाली दल ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान श्री अकाल तख्त साहिब को चैलेंज कर रहे हैं. अकाली दल की कोर कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग शुरू होने से पहले सुखबीर सिंह बादल ने ये आरोप मुख्यमंत्री पर लगाए.

भगवंत मान की वीडियो पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ी बेअदबी की है और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है. सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून के तहत भगवंत मान को इस बेअदबी के लिए कम से कम 20 साल की सजा होनी चाहिए. 

सीएम मान को अकाल तख्त ने बताया था 'पंथ विरोधी'

बता दें कि श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा भगवंत मान की कथित आपतिजनक वीडियो को लैब टेस्ट्स के बाद सही पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री को 'गुरु का दोषी और पंथ का विरोधी' करार देकर सिखों से मुख्यमंत्री के सामाजिक बहिष्कार का आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें: नवंबर में विधानसभा चुनाव की चर्चा के बीच पंजाब में छाया धार्मिक मुद्दा, सियासत गर्म

सीएम ने बताया राजनीति से प्रेरित

हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने खिलाफ निर्णय को राजनीति से प्रेरित बताया है और कहा है कि धार्मिक संस्थाओं में बैठे व्यक्ति अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर उन्हें बदनाम करने के लिए ये सब कर रहे हैं.

हालांकि उन्होंने कहा है कि अकाल तख्त साहिब उनके लिए सर्वोपरि है मगर यहां नियुक्तियां राजनीतिक लोगों के इशारे पर होती है. सुखबीर सिंह बादल ने मुख्यमंत्री के इन्हीं बयानों को लेकर कहा है कि भगवंत मान श्री अकाल तख्त साहिब को चैलेंज कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देंगे भगवंत मान? अरविंद केजरीवाल डालेंगे दबाव! उठे सवाल

Published at : 17 Jun 2026 09:47 PM (IST)
Tags :
Sukhbir Singh Badal PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
पंजाब: CM भगवंत मान पर सुखबीर सिंह बादल का हमला, कहा- 'अकाल तख्त को चैलेंज...'
पंजाब: CM भगवंत मान पर सुखबीर सिंह बादल का हमला, कहा- 'अकाल तख्त को चैलेंज...'
पंजाब
नवंबर में विधानसभा चुनाव की चर्चा के बीच पंजाब में छाया धार्मिक मुद्दा, सियासत गर्म
नवंबर में विधानसभा चुनाव की चर्चा के बीच पंजाब में छाया धार्मिक मुद्दा, सियासत गर्म
पंजाब
पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देंगे भगवंत मान? अरविंद केजरीवाल डालेंगे दबाव! उठे सवाल
पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देंगे भगवंत मान? अरविंद केजरीवाल डालेंगे दबाव! उठे सवाल
पंजाब
अकाल तख्त ने सीएम भगवंत मान को घोषित किया 'पंथ विरोधी', अब अरविंद केजरीवाल बोले- 'झूठ बोलकर...'
अकाल तख्त ने सीएम भगवंत मान को घोषित किया 'पंथ विरोधी', अब अरविंद केजरीवाल बोले- 'झूठ बोलकर...'
Advertisement

वीडियोज

PM Modi- Trump Meeting News : 16 महीने बाद आमने-सामने, बैठक से पहले अमेरिका ने दे दिया बड़ा हिंट |
All-New Mini Countryman C | Bigger, Bolder & More Premium | #minicountryman #autolive
Samajwadi Party Split |Mahadangal: बंगाल और महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में टूटेगी साइकिल?
Sonu Nigam Health Update: Pinched Nerve की वजह से भारी हुई आवाज, फिर भी नहीं Cancel किया Concert
Sanchita Ugale Suicide Case: किस वजह से TV Actress ने उठाया ये कदम? | Ujjwal Sharma
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
G7 Summit: ट्रंप ने पीएम मोदी की शान में गढ़े कसीदे, कहा- वे Calm, कूल और टोटल किलर हैं
G7 Summit: ट्रंप ने पीएम मोदी की शान में गढ़े कसीदे, कहा- वे Calm, कूल और टोटल किलर हैं
बिहार
शिवसेना UBT के सांसदों के ओम बिरला से मिलने पर JDU का बड़ा बयान, 'जो स्थिति…'
शिवसेना UBT के सांसदों के ओम बिरला से मिलने पर JDU का बड़ा बयान, 'जो स्थिति…'
फ़ुटबॉल
FIFA पर चढ़ा MS Dhoni का खुमार? मेसी की हैट्रिक के बाद किया ऐसा पोस्ट, CSK भी हैरान
FIFA पर चढ़ा MS Dhoni का खुमार? मेसी की हैट्रिक के बाद किया ऐसा पोस्ट, CSK भी हैरान
बॉलीवुड
'इतना गंदा....' कपूर खानदान और बॉलीवुड हीरो का डर्टी किचन देख लोग हैरान, फराह खान ने कराया रेनोवेट
'इतना गंदा....' कपूर खानदान और बॉलीवुड हीरो का डर्टी किचन देख लोग हैरान, फराह खान ने कराया रेनोवेट
इंडिया
‘तुम लोग परजीवी हो, जेल में बंद...’, कॉकरोच वाली टिप्पणी पर बवाल के बाद CJI सूर्यकांत ने फिर किसे सुनाई खरी खोटी?
‘तुम लोग परजीवी हो, जेल में बंद...’, कॉकरोच वाली टिप्पणी पर बवाल के बाद CJI सूर्यकांत ने फिर किसे सुनाई खरी खोटी?
विश्व
इजरायल से यारी यूएस को पड़ी भारी, ईरान के दिए इन 5 जख्मों को ताउम्र नहीं भूल पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप
इजरायल से यारी यूएस को पड़ी भारी, ईरान के दिए इन 5 जख्मों को ताउम्र नहीं भूल पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप
इंडिया
Explained: 2014 से 2026 तक कितने विधायक-सांसदों ने थामा बीजेपी का हाथ? PM मोदी ने कैसे बदली हवा, जानें क्या कहता एनालिसिस
2014-2026 तक कितने विधायक-सांसदों ने थामा बीजेपी का हाथ, PM मोदी ने 12 सालों में कैसे बदली हवा?
विश्व
एलियन ने धरती पर भेजी सेना! अंधेरे में छिपकर कर रहा इंसानों की जासूसी, वैज्ञानिकों की चेतावनी से हड़कंप
एलियन ने धरती पर भेजी सेना! अंधेरे में छिपकर कर रहा इंसानों की जासूसी, वैज्ञानिकों की चेतावनी से हड़कंप
ENT LIVE
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
ENT LIVE
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
Embed widget