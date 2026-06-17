पंजाब: CM भगवंत मान पर सुखबीर सिंह बादल का हमला, कहा- 'अकाल तख्त को चैलेंज...'

पंजाब में धार्मिक मुद्दों पर हो रही राजनीति के बीच शिरोमणि अकाली दल ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान श्री अकाल तख्त साहिब को चैलेंज कर रहे हैं. अकाली दल की कोर कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग शुरू होने से पहले सुखबीर सिंह बादल ने ये आरोप मुख्यमंत्री पर लगाए.

भगवंत मान की वीडियो पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ी बेअदबी की है और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है. सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून के तहत भगवंत मान को इस बेअदबी के लिए कम से कम 20 साल की सजा होनी चाहिए.

सीएम मान को अकाल तख्त ने बताया था 'पंथ विरोधी'

बता दें कि श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा भगवंत मान की कथित आपतिजनक वीडियो को लैब टेस्ट्स के बाद सही पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री को 'गुरु का दोषी और पंथ का विरोधी' करार देकर सिखों से मुख्यमंत्री के सामाजिक बहिष्कार का आदेश दिया है.

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सीएम ने बताया राजनीति से प्रेरित

हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने खिलाफ निर्णय को राजनीति से प्रेरित बताया है और कहा है कि धार्मिक संस्थाओं में बैठे व्यक्ति अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर उन्हें बदनाम करने के लिए ये सब कर रहे हैं.

हालांकि उन्होंने कहा है कि अकाल तख्त साहिब उनके लिए सर्वोपरि है मगर यहां नियुक्तियां राजनीतिक लोगों के इशारे पर होती है. सुखबीर सिंह बादल ने मुख्यमंत्री के इन्हीं बयानों को लेकर कहा है कि भगवंत मान श्री अकाल तख्त साहिब को चैलेंज कर रहे हैं.

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