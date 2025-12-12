पंजाब: अमृतसर में स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, बच्चों को लेने पहुंचे परिजन

अमृतसर में शुक्रवार (12 दिसंबर) सुबह कई प्राइवेट स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले. जिसके बाद स्कूल प्रबंधनों में हड़कंप मच गया. मैनेजमेंट ने तुरंत पैरेंट्स को सूचित कर बच्चों को सुरक्षित घर ले जाने की सलाह दी. अभिभावक घबराहट में खुद स्कूल पहुंचकर अपने बच्चों को लेने लगे.

अन्य स्कूलों को भी इसी तरह की धमकी मिली है. सुरक्षा एजेंसियां ईमेल की पड़ताल में जुट गई हैं और सभी स्कूलों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि शहर भर के कुछ स्कूलों और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में संदिग्ध ईमेल प्राप्त हुए थे. उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्कूल पर एक गजेटेड अधिकारी तैनात किया गया है और एंटी-सैबोटेज जांच चल रही है.

भुल्लर ने कहा कि साइबर पुलिस स्टेशन ईमेल के स्रोत का पता लगा रहा है. अमृतसर के डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर आलम विजय सिंह ने कहा कि शहर व देहात के कई स्कूलों को बम की धमकी वाला ईमेल आया है. सभी स्कूलों में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और एंटी-सेबोटाज चेकिंग की जा रही है. साइबर सेल ईमेल के IP एड्रेस की जांच कर रहा है. घबराने की कोई जरूरत नहीं है.

