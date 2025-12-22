Ahmedabad Accident News: गुजरात के अहमदाबाद के गड्ढे एक बार फिर मौत के गड्ढे बन गए हैं, यहां नरोडा अरविंद मिल के गेट के पास एक दुर्घटना में पंजाब की एक 28 साल की महिला की दुखद मौत हो गई है. आयशर ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौत हुई. उल्लेखनीय है कि यह महिला पंजाब से दर्शन के लिए गुजरात आई थी.

भद्रकाली मंदिर से दर्शन कर लौट रही थी महिला

अरविंद मिल के पास सड़क पर बने गड्ढे दुर्घटना का कारण बने, यहां आयशर ट्रक के गड्ढे में गिरने से ड्राइवर ने स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया और महिला को गंभीर चोट लगने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई. यह दुर्घटना तब हुई जब महिला भद्रकाली मंदिर से दर्शन कर लौट रही थी. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल पुलिस ने आयशर ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

लोगों के लिए परेशानी बने गड्ढे

अहमदाबाद के गड्ढे एक बार फिर जानलेवा साबित हो रहे हैं, जिससे राज्य में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाली अहमदाबाद की जनता को मानसून के बाद सड़कों की खराब हालत के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सड़कों के लिए 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट होने के बावजूद, नगर निगम के गड्ढे भरने के दावे खोखले साबित हो रहे हैं.

गड्ढे के कारण कई दुर्घटनाएं हो रही

यह स्थिति अहमदाबाद के किसी एक इलाके की नहीं है. अहमदाबाद के शेला, साउथ बोपल, चांदखेड़ा, निकोल और नरोडा के भी कई सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे हैं. जिसके कारण बार-बार छोटी-मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं और निर्दोष जनता उसका शिकार बनती रहती है, लेकिन ऐसी दुर्घटनाएं जिनमें पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है, किसी की गलती से किसी की जान चली जाती है, लेकिन नगर निगम प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ता और स्थिति में कभी सुधार नहीं दिखता.