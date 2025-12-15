Punjab: दिन दहाड़े युवक पर हुई फायरिंग, पेट से पार होकर महिला को लगी गोली, हादसा CCTV में कैद

Punjab News: पंजाब के अमृतसर में स्कूटी सवार बदमाश ने एक नौजवान को गोली मार दी. गोली उसके पेट से आर-पार हो गई, जिसके बाद पास खड़ी एक औरत को जा लगी. गोली लगते ही नौजवान खड़ा-खड़ा ही नीचे गिर पड़ा. वारदात के समय वहां काफी लोग मौजूद थे.

चश्मदीदों के मुताबिक, दोषी ने अचानक पिस्तौल निकाली और सड़क पर पैदल जा रहे नौजवान पर बिना किसी वजह गोलियां चला दीं. अब इस घटना से संबंधित एक वीडियो भी सामने आया है. उधर परिवार का दावा है कि दोषी ने गनपॉइंट पर एक घर से स्कूटी चोरी की थी और उसी स्कूटी पर आ के गोली मारने की वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस कर रही सीसीटीवी की जांच

नौजवान और औरत दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल करवाया गया है. उधर पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और आसपास के इलाकों में चेकिंग की जा रही है. अमृतसर के गुरु नानक पुरा इलाके में लोग सड़क पर ही खड़े हो कर बातचीत कर रहे थे. रविवार सुबह लगभग 10 बजे एक स्कूटी सवार नौजवान कॉलोनी में दाखिल हुआ. उसने नीली जैकेट पहनी हुई थी. काली स्कूटी पर वह तेज रफ्तार से अंदर आया. वीडियो में कॉलोनी की दुकानें भी बंद दिखाई दे रही हैं.

PS Islamabad of Commissionerate Police Amritsar, on receiving information about a firing incident in its jurisdiction, took immediate action and reached the spot to assess the situation.(1/2)#ActionAagainstCrime pic.twitter.com/wJ8P3mmeWe — Commissionerate Police Amritsar (@cpamritsar) December 14, 2025

फायरिंग के बाद मौके से फरार हुए बदमाश

कुछ ही मीटर आगे जाने पर स्कूटी सवार दोषी ने पैदल जा रहे नौजवान बिल्लू को टक्कर मार दी. पास से गुजर रही एक औरत डर के वहां से दूर हो गई. टक्कर मारते ही दोषी ने जेब से पिस्तौल निकाल कर बिल्लू पर गोली चला दी. गोली लगते ही बिल्लू खड़ा-खड़ा ही नीचे गिर पड़ा.

गोली लगने से जख्मी हुए बिल्लू को आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत नजदीकी अस्पताल में दाखिल करवाया. गोली उसके पेट से आर-पार निकल गई. उधर गोली मारने के बाद स्कूटी सवार दोषी तेज रफ्तार से मौके से फरार हो गया.

मामले में बिल्लू के चाचा अश्वनी कुमार ने बताया कि गोली चलाने वाले नौजवान के पीछे पुलिस लगी हुई थी. उसने पास ही एक घर में घुस कर गन पॉइंट पर एक औरत से स्कूटी छीन ली. इसके बाद वह उसी स्कूटी पर सवार हो कर कॉलोनी की गली में से निकलने लगा. रास्ते में उसने बिल्लू को गोली मार दी.

जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा-पुलिस

एसीपी जसपाल सिंह ने बताया कि बिल्लू नाम का एक व्यक्ति अपने घर से दुकान पर बालों का कलर लेने जा रहा था. रास्ते में स्कूटी सवार नौजवान की बिल्लू से टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. इस दौरान दोषी ने बिल्लू पर गोली चला दी.

बिल्लू को गुरु नानक देव अस्पताल में दाखिल करवाया गया है. पुलिस की टीमें मामले की जांच कर रही हैं और दोषी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस घटना में एक औरत को भी गोली लगी है, जिसकी भी जांच की जा रही है.