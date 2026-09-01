पंजाब में 8 IPS अधिकारियों के तबादले, 7 जिलों में SSP भी बदले

पंजाब में प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल किया गया है. राज्य सरकार ने मंगलवार (01 सितंबर) को 8 IPS अधिकारियों के तबादले किए हैं. वहीं 12 PPS अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं. गुरप्रीत सिंह भुल्लर को IG बॉर्डर रेंज लगाया गया. आईपीएस हरमनबीर सिंह को अमृतसर का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है. इससे पहले वो DIG बॉर्डर रेंज, अमृतसर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. कुल सात SSP बदले गए हैं.

2 PPS अधिकारियों को SSP लगाया गया है. हरकमलप्रीत सिंह खख को मलेरकोटला और मनप्रीत सिंह को पठानकोट के SSP की जिम्मेदारी दी गई है.

साहिबजादा अजीत सिंह नगर के SSP बदले

आईपीएस अधिकारी भागीरथ सिंह मीणा को AIG (Personnel-1) CPO बनाया गया है. इससे पहले वो मानसा के एसएसपी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. इसके साथ ही आईपीएस वरुण शर्मा को साहिबजादा अजीत सिंह नगर (SAS Nagar) के SSP की नई जिम्मेदारी दी गई है. इससे पहले वो पटियाला एसएसपी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे.

हरमनदीप सिंह हंस बने पटियाला के SSP

इसके साथ ही हरमनदीप सिंह हंस का ट्रांसफर करके पटियाला का एसएसपी बनाया गया है. इससे पहले वो साहिबजादा अजीत सिंह नगर के SSP की जिम्मेदारी देख रहे थे. सुहैल कासिम मीर बठिंडा के नए SSP बनाए गए हैं. इससे पहले AIG Personnel-1 CPO की जिम्मेदारी देख रहे थे. वैभव चौधरी को एसएसपी मानसा की जिम्मेदारी दी गई है.

16 अगस्त को 12 IPS अधिकारियों के हुए तबादले

इससे पहले 16 अगस्त को भी पंजाब सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया था. इस दौरान 12 आईपीएस और 112 पीपीएस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां की गई थी. आईपीएस अधिकारियों में वी. नीरजा को स्पेशल डीजीपी (एनआरआई) पंजाब नियुक्त किया गया. इससे पहले वह स्पेशल डीजीपी (साइबर क्राइम) के पद पर कार्यरत थीं. वहीं, राजेश कुमार जायसवाल को एडीजीपी (साइबर क्राइम) पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई. उन्हें एडीजीपी (जेल) का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है.

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