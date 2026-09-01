'AAP-कांग्रेस की विचारधारा एक', पंजाब चुनाव में आमने-सामने होने पर बोले मनीष तिवारी

किसी भी राज्य में चुनाव पास आने पर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का दलबदल देखने को मिलता है. पंजाब में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. नेताओं के दलबदल की गतिविधियों पर चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने कहा था कि जो भी दूसरी पार्टियों से कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, या कांग्रेस से दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, उन्हें पहले इस्तीफा देने चाहिए. पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ही अब तक आम आदमी पार्टी के तीन पार्षदों ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया.

इसपर सवाल करने पर मनीष तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और AAP की विचारधारा में कोई बड़ा अंतर नहीं है इसलिए जो कांग्रेस में आये हैं उनकी विचारधारा में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है. सवाल उनसे हो जो बीजेपी में जाते हैं क्योंकि बीजेपी की विचारधारा अलग है.

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आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है उसमें कोई फर्क नहीं है। ये बात सही है कि हम लोग एक दूसरे के आमने सामने हैं पंजाब में। लेकिन ये बात भी सही है कि 2024 में इंडिया एलायंस के गठबंधन में हम इकट्ठे थे। उसी का स्वरूप है कि विचारात्मक तौर पर हम में कोई फर्क नहीं है।… pic.twitter.com/ZgqdgBTzXM — Aajay Jha (@Ajay_reporter) August 31, 2026

'AAP-कांग्रेस की विचारधारा में अंतर नहींं'

मीडिया के सवालों के जवाब में कांग्रेस नेता ने कहा, "आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है, उसमें कोई फर्क नहीं है. ये बात सही है कि हम लोग एक दूसरे के आमने-सामने हैं पंजाब में, लेकिन ये बात भी सही है कि 2024 में इंडिया एलायंस के गठबंधन में हम इकट्ठे थे. उसी का स्वरूप है कि विचारात्मक तौर पर हम में कोई फर्क नहीं है. इसलिए हम इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़े."

बीजेपी के साथ वैचारिक मतभेद

उन्होंने आगे कहा,"बीजेपी के साथ हमारा एक विचारात्मक फर्क है. जो दक्षिण पंथी विचारधारा है, जो धर्म और मजहब के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं, उस से हमारा एक विचारात्मक फर्क है. आम आदमी पार्टी हमारी राजनीति प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ हमारा विचारात्मक फर्क नहीं है. "

कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वालों पर निशाना

मनीष तिवारी ने कहा, "जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाते हैं उनको अलग नजर से देखने की जरूरत है, और जो लोग आप छोड़कर कांग्रेस में आए है वो एक ही विचारात्मक स्टेबल के हैं." उन्होंने अंत में कहा, "ये एक सटीक फर्क है दोनों बातों में. जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं बीजेपी में, उनके खिलाफ जनता का गुस्सा कूट-कूट कर दिखाई दे रहा है."

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