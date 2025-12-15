पंजाब के मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, हालत नाजुक
Mohani Firing News: मोहाली में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान एक खिलाड़ी को गोली मार दी गई. उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है.
पंजाब के मोहाली के सोहाना में चल रहे कबड्डी टूर्नामेंट में अज्ञात बोलेरो सवार बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए फरार हो गए. गोली लगने के बाद युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक जिसको गोली लगी है, वह बलचौर का निवासी है.
एसएसपी मोहाली ने हरमनदीप सिंह ने बताया कि जिस कबड्डी खिलाड़ी को गोली लगी है उसका नाम राणा बलचौरिया है. राणा नवांशहर का रहने वाला है.
जानकारी के मुताबिक मोहाली में एक निजी स्कूल के सामने खाली मैदान में कबड्डी टूर्नामेंट चल रहा था, जिसमें राणा बलाचौरिया भी पहुंचे थे. हजारों लोग यहां पहुंचे थे. इसी बीच एक गाड़ी में दो लोग आए, जिन्होंने राणा बलाचौरिया पर फायरिंग कर दी.
ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद बलाचौरिया को गंभीर घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया. मोहाली शहर के बिल्कुल बीच में ये घटना हुई है जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं.
