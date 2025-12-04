पंजाब में सुखबीर बादल शेयर की SSP की कथित ऑडियो, पुलिस ने बताया 'फर्जी', दी कड़ी चेतावनी

पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समितियों के चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है. 14 दिसंबर को मतदान है और 17 दिसंबर को मतगणना के बाद नतीजे आयेंगे. हालांकि इस दौरान पटियाला के SSP वरुण शर्मा की एक कथित ऑडियो सामने आई है जिसमे वे जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ कांफ्रेंस काल में आज नामांकन के अंतिम दिन के लिए पुलिस की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं.

हालांकि इस ऑडियो में वरुण शर्मा कथित तौर पर पुलिस अधिकारियों को समझा रहे हैं कि कैसे विरोधी दलों के प्रत्याशियों को नामांकन भरने से रोका जाए. ऑडियो में सुना जा सकता है कि कैसे पुलिस अधिकारियों को समझाया जा रहा है कि जिन्हें भी नामांकन भरने से रोका जाना है उन्हें घर और नामांकन केंद्र के बीच रास्ते में ही रोक जाए और अगर कोई नामांकन केंद्र तक पहुंच जाता है तो वहां पुलिस कुछ नहीं करेगी.

पुलिस और AAP का AI ऑडियो होने का दावा

हालांकि पटियाला पुलिस और आम आदमी पार्टी ने इस ऑडियो को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से बनाया हुआ बताया है. पटियाला पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से तैयार कथित ऑडियो वायरल किया गया है जो झूठ फैला रहा है और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

आम आदमी पार्टी के पंजाब सचिव बलतेज पन्नू ने कहा है कि ये ऑडियो आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि वरुण शर्मा अकाली नेताओं के खिलाफ कुछ मामलों की जांच कर रहे हैं इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है.

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और कानूनी कदम

शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सबसे पहले यह कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर साझा की है और आरोप लगाए है कि पंजाब सरकार इन चुनावों को हाईजैक करना चाहती है. शिरोमणि अकाली दल ने इस मामले के संबंध में राज्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि पटियाला के SSP को सस्पेंड किया जाए. इस ऑडियो की राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी से जांच कराई जाए और चुनावों में पटियाला और आसपास के क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात किए जाएं.

पार्टी की तरफ से इन मांगों को लेकर एक याचिका पंजाब और हरियाणा है कोर्ट में भी दायर की गई है. वहीं पंजाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा है कि दूसरों पर वोट चोरी का इल्जाम लगाने वाले खुद चुनाव चोरी करने की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी की ये ऑडियो पंजाब में हो रही लोकतंत्र की हत्या का सबूत है. कांग्रेस नेता और पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने भी इस ऑडियो में जो बातें कही गई हैं उन्हें लोकतंत्र की हत्या करार दिया है.