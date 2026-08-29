Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPU कैंपस में अनोखा प्रचार, ‘गोरिल्ला’ बनकर छात्र कर रहे कैंपेनिंग

PU कैंपस में अनोखा प्रचार, ‘गोरिल्ला’ बनकर छात्र कर रहे कैंपेनिंग

पंजाब यूनिवर्सिटी में बंदरों के बढ़ते आतंक को लेकर ISO समर्थकों ने गोरिल्ला बनकर प्रदर्शन किया है, साथ ही बंदरों की समस्या का स्थायी समाधान की मांग की है.

Written By : सचिन कुमार |  Updated at : 29 Aug 2026 02:50 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, चुनाव के लिए प्रचार का दौर भी रफ्तार पकड़ रहा है. पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टूडेंट्स काउंसिल चुनाव 31 अगस्त को होना है. छात्रसंघ चुनाव प्रचार के दौरान ISO का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है, छात्रों ने गोरिल्ला की ड्रेस पहन कर प्रदर्शन किया है.

जानकारी के मुताबिक, ISO के वाइस प्रेसिडेंट पद के प्रत्याशी विपुल भारती के समर्थन में छात्रों ने ‘गोरिल्ला’ बनकर प्रचार किया. गर्ल्स हॉस्टल में प्रचार के दौरान प्रत्याशी के साथ पहुंचे छात्रों ने गोरिल्ला की ड्रेस पहने युवक के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं. इस दौरान छात्रों ने बैनर और पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए प्रचार किया.

पंजाब BJP ने 3 नेताओं को भेजा शो-कॉज नोटिस, मांगा जवाब

बंदरों के आतंक के चलते अनोखा प्रदर्शन

छात्रों के मुताबिक, कैंपस में बंदरों की बढ़ती समस्या को लेकर यह अनोखा प्रचार कर तरीका अपनाया गया ताकि छात्रों का ध्यान इस समस्या की ओर खींचा जाए. वहीं, ISO के वाइस प्रेसिडेंट पद के प्रत्याशी विपुल भारती का कहना है कि कैंपस में करीब 800 से 1000 बंदर हॉस्टल से सामान ले जाते हैं और छात्रों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए हैं.

बंदरों की समस्या का स्थायी की मांग

वहीं छात्रों का कहना है कि बंदरों की समस्या का स्थायी समाधान किया जाना चाहिए. इसी मुद्दे को चुनाव प्रचार में प्रमुखता से उठाते हुए ‘गोरिल्ला कैंपेन’ के जरिए प्रशासन और छात्रों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया. आपको बता दें कि 31 अगस्त को होने वाले छात्रसंघ चुनाव में करीब 9,000 छात्राएं वोटिंग करेंगी, जो कुल मतदाताओं की संख्या के आधे से अधिक हैं.

पंजाब यूनिवर्सिटी के अनुसार, कुल 16,468 विद्यार्थी मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं. इनमें 7,467 पुरुष, करीब 9,000 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर वोटर शामिल है. यूनिवर्सिटी के अनुसार, पिछले साल के मुकाबले इस बार 344 मतदाताओं की संख्या में बढ़ी है. वहीं, पिछले चुनाव में 9,535 विद्यार्थियों ने अपने वोटिंग की थी.

'किस चीज का घमंड है', सलमान खान पर भड़का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई

Published at : 29 Aug 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
PU कैंपस में अनोखा प्रचार, ‘गोरिल्ला’ बनकर छात्र कर रहे कैंपेनिंग
PU कैंपस में अनोखा प्रचार, ‘गोरिल्ला’ बनकर छात्र कर रहे कैंपेनिंग
पंजाब
'किस चीज का घमंड है', सलमान खान पर भड़का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई
'किस चीज का घमंड है', सलमान खान पर भड़का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई
पंजाब
पंजाब BJP ने 3 नेताओं को भेजा शो-कॉज नोटिस, मांगा जवाब
पंजाब BJP ने 3 नेताओं को भेजा शो-कॉज नोटिस, मांगा जवाब
पंजाब
पंजाब: SC आयोग के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, बोले, 'अरविंद केजरीवाल का...'
पंजाब: SC आयोग के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, बोले, 'अरविंद केजरीवाल का...'
Advertisement

वीडियोज

Nepal Flood Disaster 2.0 | Breaking: नेपाल में जलप्रलय 2.0 का खतरा! | Balen Shah | Death Toll | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update | Death Toll: नेपाल में मौत का आंकड़ा पहुंचा 600 | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update: जहां मची भयानक तबाही...वहां अभी कैसे हालात? | Death Toll
सिंगर अंकित बालियान के कत्ल की LIVE पिक्चर! | Sansani | ABP News
देखिए नेपाल में तबाही की हर एक तस्वीर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सैलाब तो थम गया, पर नहीं थम रहे आंसू! मलबे से उठ रही दुर्गंध और अपनों की तलाश
सैलाब तो थम गया, पर नहीं थम रहे आंसू! मलबे से उठ रही दुर्गंध और अपनों की तलाश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'PDA से घबराए हैं सामंतवादी लोग...', अखिलेश यादव का BJP पर हमला
'PDA से घबराए हैं सामंतवादी लोग...', अखिलेश यादव का BJP पर हमला
क्रिकेट
इमाम उल हक की चोट पर उठे सवाल, पूर्व चीफ सिलेक्टर ने बताया फेक इंजरी
इमाम उल हक की चोट पर उठे सवाल, पूर्व चीफ सिलेक्टर ने बताया फेक इंजरी
बॉलीवुड
इमरान हाशमी को हुआ स्वाइन फ्लू, H1N1 टेस्ट आया पॉजिटिव
इमरान हाशमी को हुआ स्वाइन फ्लू, H1N1 टेस्ट आया पॉजिटिव
इंडिया
भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम का कौन और क्यों कर रहा विरोध, क्या है वजह
भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम का कौन और क्यों कर रहा विरोध, क्या है वजह
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब को लेकर सियासी बवाल! कांग्रेस-BJP आमने-सामने
सोनिया गांधी की किताब को लेकर सियासी बवाल! कांग्रेस-BJP आमने-सामने
शिक्षा
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 का शेड्यूल जारी, 3 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 का शेड्यूल जारी, 3 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
Home Tips
Floor Cleaning Tips: झाड़ू लगाने के बाद भी फर्श पर आती है धूल? न करें ये 1 गलती
झाड़ू लगाने के बाद भी फर्श पर आती है धूल? न करें ये 1 गलती
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget