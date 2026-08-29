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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाब'किस चीज का घमंड है', सलमान खान पर भड़का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई

'किस चीज का घमंड है', सलमान खान पर भड़का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई

काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान द्वारा माफी न मांगने पर लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई ने बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने कहा कि पता नहीं किस बात का घमंड है जो अब तक माफी मांगने नहीं आया.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 29 Aug 2026 12:06 PM (IST)
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गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई रमेश बिश्नोई ने सलमान खान से जुड़े विवाद पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बिश्नोई समाज अहिंसा में विश्वास करता है और कानून को सर्वोच्च मानता है. उन्होंने कहा कि समाज के नियमों के अनुसार पेड़-पौधों और वन्यजीवों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है. यदि सलमान खान गुरु महाराज के समाधि स्थल पर जाकर माफी मांगते हैं, तो समाज उन्हें माफ करने पर विचार कर सकता है.

रमेश बिश्नोई  ने कहा कि हालांकि सलमान खान की ओर से अब तक ऐसी कोई पहल सामने नहीं आई है. उन्होंने कहा कि सलमान क्या सोच रहे हैं और इस मामले में क्या कदम उठाना चाहते हैं, यह वही बेहतर बता सकते हैं. उन्होंने कहा, "हमारे गुरु महाराज का उपदेश था कि अगर घर में दुश्मन भी आ जाए तो उसे माफ करना है." 

उन्होंने बताया, "लॉरेंस ने यह नहीं कहा कि सलमान मेरे से माफी मांगे और हमारी उसके समाज से कोई नफरत नहीं है, लेकिन मुक्ति धाम आकर माफी मांगें उनसे कौन मना कर रहा है." उन्होंने आगे कहा, "पता नहीं सलमान क्या सोच रहा है, क्यों नहीं आ रहा है या किस चीज का घमंड है उसका जवाब वही दे सकता है."

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लॉरेंस बिश्नोई के आरोप पर उठाए सवाल

रमेश बिश्नोई ने अमेरिका की ओर से लॉरेंस पर लगाए गए आरोपों पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें भारत की न्याय व्यवस्था और कानून पर पूरा भरोसा है. उनका मानना है कि लॉरेंस के खिलाफ चल रहे मामलों में अदालत जो भी फैसला करेगी, परिवार उसे स्वीकार करेगा. गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई रमेश बिश्नोई ने कहा कि उनका गांव तनाववाड़ी और तहसील व जिला फाजिल्का है. 

उन्होंने कहा कि फाजिल्का में उनके गांव से जुड़े जिस मामले की बात की जा रही है, उसमें एफआईआर बंद हो चुकी है. अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) एजेंसी के आरोपी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यह भारत का मामला नहीं है बल्कि दूसरे देश से संबंधित है. 

उन्होंने कहा कि अमेरिका में किसी व्यक्ति द्वारा रंगदारी मांगने या धमकी देने का मामला वहां की कानून-व्यवस्था से जुड़ा है और उन्हें यह बात समझ नहीं आती कि यह सब जेल में बंद व्यक्ति द्वारा कैसे किया जा सकता है. उन्होंने लॉरेंस के जेल से नेटवर्क चलाने के आरोपों पर भी सवाल उठाए. 

जेल से नेटवर्क चलाने के आरोपों पर क्या बताया?

रमेश ने बताया कि लॉरेंस को एक उच्च सुरक्षा वाली जेल में रखा गया है, जहां 24 घंटे जैमर और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी है. उन्होंने कहा कि परिवार के लोगों को भी उससे मिलने की अनुमति आसानी से नहीं मिलती. ऐसे में जेल के अंदर से बड़े स्तर पर नेटवर्क चलाने के दावे उन्हें समझ से परे लगते हैं.

रमेश ने कहा कि भारत सरकार मजबूत है और किसी दूसरे देश के कहने मात्र से किसी व्यक्ति को भारत से ले जाना आसान नहीं है. उन्होंने कहा कि यदि मामला इतना गंभीर होता, जितना मीडिया में बताया जा रहा है, तो भारत के गृह मंत्री, विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री की ओर से इस पर स्पष्ट प्रतिक्रिया जरूर आती. 

भारत की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने के संबंध में रमेश ने कहा कि देश की मौजूदा सरकार मजबूत है और ऐसी व्यवस्था में जेल से पूरा नेटवर्क संचालित करना आसान नहीं है. उन्होंने अमेरिका में स्कूलों में होने वाली गोलीबारी का जिक्र करते हुए वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. वहीं उन्होंने बिश्नोई की तरह अपराध के रास्ते पर चल रहे युवाओं की घर वापसी और मुख्य धारा में लाने पर भी जोर दिया.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 29 Aug 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
Lawrence Bishnoi SALMAN KHAN PUNJAB NEWS
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