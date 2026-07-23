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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबछात्र आंदोलन पर विपक्षी एकता में दरार, पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस-AAP में बढ़ी खींचतान

छात्र आंदोलन पर विपक्षी एकता में दरार, पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस-AAP में बढ़ी खींचतान

Punjab Politics News: NEET पेपर लीक विवाद पर कांग्रेस और AAP के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है. दिल्ली के प्रदर्शन से शुरू हुई बहस अब पंजाब विधानसभा चुनाव की राजनीति तक पहुंच गई है.

Written By : सचिन कुमार |  Updated at : 23 Jul 2026 09:12 PM (IST)
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NEET पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में जारी प्रदर्शन और राजनीतिक घमासान अब पंजाब की राजनीति तक पहुंच गया है. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) दोनों ही प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं के समर्थन में खड़ी नजर आ रही हैं, लेकिन इसी मुद्दे पर दोनों दल एक-दूसरे पर लगातार हमले भी कर रहे हैं. इसकी बड़ी वजह अगले साल फरवरी में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव को माना जा रहा है, जहां मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच होने की संभावना है. हालांकि बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल भी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं.

कांग्रेस ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने राज्य में हुए कथित पेपर लीक मामलों को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान और शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस का इस्तीफा मांगा है. उन्होंने कहा, "जिस तरह से NEET पेपर लीक के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं वैसे ही राज्य में पेपर लीक के लिए मुख्यमंत्री और राज्य के शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं."

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उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में ग्रुप-बी पेपर लीक को 6 महीने हो चुके हैं. इसके अलावा 12वीं कक्षा के अंग्रेजी के पेपर, पंजाब स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट और हाल ही में फार्मासिस्ट ऑफिसर्स की परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

दिल्ली और पंजाब की कार्रवाई पर उठाए सवाल

अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर हो रही कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "राज्य में कर्मचारियों और अपनी मांगों को उठाने वाले लोगों पर पंजाब पुलिस लाठियां चला रही है तो फिर कैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में हो रही कार्रवाई के खिलाफ बोल रही है."

उन्होंने बुधवार को बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज का भी जिक्र करते हुए पंजाब सरकार को घेरा.

AAP ने कांग्रेस को बताया बीजेपी की 'B-टीम'

वहीं आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उसे बीजेपी की 'B-टीम' बताया है. AAP नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने के लिए इतनी आसानी से पहुंच गए, जिससे साफ है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच समझौता है.

पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बलतेज पन्नू ने कहा, "कांग्रेस और बीजेपी को पंजाब सरकार पर झूठे आरोप लगाने की बजाय NEET पेपर लीक पर जवाब देना चाहिए क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार भी रह चुकी है."

पेपर लीक नहीं, नकल का मामला था- AAP

बलतेज पन्नू ने दावा किया कि AAP सरकार के कार्यकाल में पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि फार्मासिस्ट ऑफिसर्स की परीक्षा में नकल का मामला था, पेपर लीक नहीं हुआ. पन्नू ने कहा, "कांग्रेस इस मामले को जानबूझकर पेपर लीक बताकर अपने कार्यकाल के मामलों से ध्यान भटकाना चाहती है."

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दिल्ली में NEET पेपर लीक को लेकर शुरू हुई सियासी लड़ाई अब पंजाब की चुनावी राजनीति का भी हिस्सा बनती दिखाई दे रही है. एक तरफ कांग्रेस राज्य सरकार को पेपर लीक के मुद्दे पर घेर रही है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर राजनीति करने और तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगा रही है. ऐसे में विधानसभा चुनाव नजदीक आते-आते इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच सियासी टकराव और तेज होने के आसार हैं.

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Published at : 23 Jul 2026 09:12 PM (IST)
Tags :
Punjab Politics AAP CONGRESS PUNJAB NEWS
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