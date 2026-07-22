छात्रों के आंदोलन के बीच BJP नेता सुनील जाखड़ बोले, 'अगर किसी बच्चे से गलती हो भी गई है तो...'

सोमवार (20 जुलाई) को हुए संसद मार्च के बाद छात्रों का विरोध-प्रदर्शन लगातार जारी है. इस बीच पंजाब बीजेपी के नेता सुनील जाखड़ ने छात्रों के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और इसका समाधान संवेदनशील तरीके से किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि बच्चों से जुड़ा हर मुद्दा देश और समाज के भविष्य से जुड़ा होता है.

'बच्चे हमारा भविष्य हैं'

सुनील जाखड़ ने कहा, "बच्चों का सवाल है, साहब. इससे बढ़कर कुछ नहीं है. वही हमारा भविष्य है, हिंदुस्तान का भविष्य है और हमारे पंजाब का भविष्य है. उनके लिए जो कुछ भी करना पड़े, वह करना चाहिए. हम उनके साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं."

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उन्होंने आगे कहा, "बच्चों से जुड़ा हर मुद्दा हमारे लिए बेहद गंभीर और चिंता का विषय है. मेरा मानना है कि इस मसले का समाधान पूरी संवेदनशीलता के साथ होना चाहिए. आखिर वे हमारे बच्चे हैं, इसलिए उनके साथ बच्चों की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए. अगर किसी बच्चे से भावुक होकर कोई गलती हो भी गई है, तो उसका समाधान निकाला जाना चाहिए."

व्यवस्था पर भी उठाए सवाल

सुनील जाखड़ ने इस दौरान व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "अच्छा, आप एक साहब को हटा देंगे तो किसी और साहब को बैठा देंगे. यहां तो हर शाख पर उल्लू बैठे हैं. मेरा कहना सिर्फ इतना है कि इस मसले का समाधान होना चाहिए. आखिर किसी को प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आए? कोई नाराज क्यों हो? इस पूरे मुद्दे का समाधान होना चाहिए."

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संवेदनशील समाधान की अपील

जाखड़ ने अपने पूरे बयान में इस बात पर जोर दिया कि छात्रों के मुद्दे को केवल प्रशासनिक नजरिए से नहीं, बल्कि संवेदनशीलता के साथ देखा जाना चाहिए. उनका कहना है कि अगर छात्र सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसके पीछे की वजहों को समझना जरूरी है. उन्होंने सरकार और संबंधित पक्षों से इस पूरे मामले का जल्द और सकारात्मक समाधान निकालने की अपील की.