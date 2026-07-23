पंजाब में नहीं थम रही कांग्रेस की कलह, अब भी नहीं मान रहे चन्नी, क्या करेंगे वडिंग?
Punjab Congress: चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बार फिर राजा वडिंग की पंजाब कांग्रेस में जिम्मेदारी पर सवाल उठाए हैं. पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी कलह ने एक बार फिर चर्चा बढ़ा दी है.
पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस में अंदरूनी कलह जारी है. एक बार फिर सियासी क्लेश की खबरें सामने आने लगी हैं. तैयारी को लेकर कल (बुधवार, 22 जुलाई) पार्टी की बड़ी हुई. दिल्ली में हुई इस रणनीति बैठक में चरणजीत सिंह चन्नी ने अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के नेतृत्व पर फिर सवाल उठाए.
दरअसल, पंजाब कांग्रेस की इस बैठक में संगठन महासचिव वेणुगोपाल, प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल, पंजाब के अध्यक्ष राजा बराड़, चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, राणा गुरजीत, सांसद अमर सिंह, गुरजीत औजला सहित कई नेता शामिल हुए.
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'वडिंग के नेतृत्व में पंजाब चुनाव लड़ना मुश्किल'- चन्नी
बैठक में चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, "राजा वडिंग अगर प्रदेश अध्यक्ष रहे तो चुनाव प्रचार समिति अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार हैं. राजा वडिंग के नेतृत्व में चुनाव जीतना मुश्किल है." इसके अलावा, सुखजिंदर रंधावा और राणा गुरजीत ने भी नेतृत्व पर निशाना है. वडिंग के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का विरोध किया गया.
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