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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब में नहीं थम रही कांग्रेस की कलह, अब भी नहीं मान रहे चन्नी, क्या करेंगे वडिंग?

पंजाब में नहीं थम रही कांग्रेस की कलह, अब भी नहीं मान रहे चन्नी, क्या करेंगे वडिंग?

Punjab Congress: चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बार फिर राजा वडिंग की पंजाब कांग्रेस में जिम्मेदारी पर सवाल उठाए हैं. पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी कलह ने एक बार फिर चर्चा बढ़ा दी है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 23 Jul 2026 09:47 AM (IST)
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पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस में अंदरूनी कलह जारी है. एक बार फिर सियासी क्लेश की खबरें सामने आने लगी हैं. तैयारी को लेकर कल (बुधवार, 22 जुलाई) पार्टी की बड़ी हुई. दिल्ली में हुई इस रणनीति बैठक में चरणजीत सिंह चन्नी ने अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के नेतृत्व पर फिर सवाल उठाए.

दरअसल, पंजाब कांग्रेस की इस बैठक में संगठन महासचिव वेणुगोपाल, प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल, पंजाब के अध्यक्ष राजा बराड़, चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, राणा गुरजीत, सांसद अमर सिंह, गुरजीत औजला सहित कई नेता शामिल हुए.

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'वडिंग के नेतृत्व में पंजाब चुनाव लड़ना मुश्किल'- चन्नी

बैठक में चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, "राजा वडिंग अगर प्रदेश अध्यक्ष रहे तो चुनाव प्रचार समिति अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार हैं. राजा वडिंग के नेतृत्व में चुनाव जीतना मुश्किल है." इसके अलावा, सुखजिंदर रंधावा और राणा गुरजीत ने भी नेतृत्व पर निशाना है. वडिंग के  नेतृत्व में चुनाव लड़ने का विरोध किया गया.

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 23 Jul 2026 09:35 AM (IST)
Tags :
Punjab News CONGRESS Punjab Assembly Election 2027 Elections 2027 Punjab Election 2027
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