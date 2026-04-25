मोगा में दर्दनाक घटना! रिजल्ट के बाद टूटा हौसला… 20 साल की सिमरजीत कौर ने उठाया दर्दनाक कदम

Punjab Student Suicide Case: पंजाब के मोगा जिले के कोट ईसे खान थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव खोसा रणधीर से एक दर्दनाक और चौंकाने वाला वाक्या पेश आया है, जहां एक लड़की ने मानसिक तनाव के कारण घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. मृतका की पहचान सिमरजीत कौर के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 20 साल है. जगतार सिंह की पुत्री सिमरजीत कौर लुधियाना में डिप्लोमा कर रही थी.

पारिवारिक सदस्यों के मुताबिक, वह हाल ही में डिप्लोमा की घोषित परीक्षा परिणामों में दो-तीन विषयों में फेल हो गई थी, जिसके बाद वह मानसिक रूप से तनाव में रह रही थी और कुछ दिनों से काफी परेशान भी दिखाई दे रही थी. हालांकि परिवार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि सिमरजीत इतना बड़ा कदम उठाया सकती है.

घटना के समय घर में अकेली थी छात्रा

मिली जानकारी के अनुसार, सिमरजीत कौर के माता-पिता और अन्य पारिवारिक सदस्य घटना के वक्त घर से बाहर काम पर गए हुए थे. जब सिमरजीत घर में अकेली थी तो उसने अपने दुपट्टे से पंखे की हुक से फांसी लगा ली. जब परिवार वाले शाम को अपने-अपने काम से घर लौटे तो उन्होंने सिमरजीत को फांसी के फंदे से लटका हुआ देखा. इसके तुरंत बाद परिवार वालों ने पुलिस को इस हादसे के बारे में जानकारी दी.

परिवार के बयानों के आधार पर की गई कार्रवाई

सूचना की जानकारी मिलते ही कोट ईसे खान थाने के एएसआई नछत्तर सिंह पुलिस टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल मोगा में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया.

पारिवारिक सदस्यों के बयानों के आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस इस घटना की तहकीकात गहराई से कर रही है. ताकि सिमरजीत कौर के मौत की असल वजह की जानकारी प्राप्त हो सके.