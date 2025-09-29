पंजाब के मोगा में पार्किंग को लेकर खूनी झड़प, 1 की मौत, दूसरा बुरी तरह जख्मी

पंजाब के मोगा में मोटरसाइकिल गली में खड़ी करने को लेकर दो पक्षों के बीच हुई बहसबाजी खूनी झड़प में बदल गई. इसमें एक शख्स की जान चली गई. जबकि एक दूसरा शख्स गंभीर रूप से जख्मी है. ये मामला मोगा के गांव फतेहगढ़ कोरोटाना का है. जानकारी के अनुसार बाइक रखने को लेकर हुए विवाद में करीब 10–12 हमलावर हथियारों के साथ एक परिवार पर टूट पड़े.

आरोपियों ने पहले पीड़ित परिवार के घर का गेट तोड़ने की कोशिश की और जब परिवार के लोग समझाने पहुंचे तो उन पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया. इस हमले में दो भाई गंभीर जख्मी हो गए. गंभीर रूप से जख्मी बलजीत सिंह (35 वर्ष) को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. दूसरे गंभीर घायल संदीप सिंह का उपचार जारी है.

पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज की

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर लिया गया है. हमलावरों की तलाश तेज कर दी गई है. घायल संदीप सिंह ने बताया कि गली में मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर उनके पड़ोसी अक्सर गाली-गलौज करते थे. 25 तारीख को गली में मोटरसाइकिल खड़ी थी और पड़ोसी की रेहड़ी मोटरसाइकिल से लग गई, जिस पर उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया.

लोहे की रॉड और तलवार से हमला

इसके बाद बहसबाजी बढ़ी तो उनके पड़ोसी अपने 10-12 साथियों के साथ घर पर हमला करने आ गए पहले गेट को तोड़ने की कशिश की. जब बड़े भाई ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्होंने लोहे की रॉड से उनके सिर पर वार किया. जख्मी संदीप ने बताया, ''मेरे ऊपर तलवार से हमला किया गया. भाई के सिर पर इतनी जोर से चोट की गई कि वह उठ नहीं पाए. मेरे पिता और पत्नी जब बचाने आए तो उन पर भी हमला कर दिया गया.

जख्मी संदीप ने की इंसाफ की मांग

संदीप का कहना है कि आरोपियों का इरादा दोनों भाइयों को जान से मारने का था. उन्होंने कहा, ''मामूली विवाद के चलते उनके भाई की जान चली गई, जबकि उनके दो छोटे-छोटे बच्चे हैं.'' संदीप ने न्याय की मांग की है.

धर्मकोट थाना प्रभारी ने क्या कहा?

धर्मकोट थाना प्रभारी (एसएचओ) गुरमेल सिंह ने बताया, ''25 सितंबर को गांव फतेहगढ़ कोरोटाना में गली में मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर झगड़ा हुआ था. इस झगड़े में संदीप सिंह और दलजीत सिंह पर तलवार और लोहे की रॉड से हमला किया गया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. इलाज के दौरान दलजीत सिंह की मौत हो गई. संदीप सिंह के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.''