पंजाब में लुधियाना के एक होटल में महिला की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने बताया कि महिला की हत्या उसके प्रेमी अमित निषाद ने की थी. वे होटल के कमरे में समय बिताने आए थे. कमरे में महिला ने अमित पर शादी का दबाव बनाया. झगड़े के बाद उसने अपने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काट दिया. गुस्से में अमित ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.

होटल में अपनी गर्लफ्रेंड रेखा का मर्डर कर भागा युवक अमित निषाद अस्पताल में डॉक्टरों और पुलिस को गुमराह करता रहा. वह कटा हुआ प्राइवेट पार्ट लेकर अस्पताल पहुंचा था. जब उससे डॉक्टर ने इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि बदमाशों ने हमला कर दिया था.

होटल में मिली थी महिला की अर्धनग्न लाश

इसके बाद जब पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर युवक से पूछताछ की तो उसने पुलिस को भी वही कहानी बताई. हालांकि, इसी दौरान जब पुलिस को होटल के कमरे में महिला की अर्धनग्न लाश मिलने और हत्यारोपी के भागने की सूचना मिली तो युवक से फिर पूछताछ की गई. इस बार आरोपी ने कबूल किया कि उसने ही महिला की हत्या की है.

युवक का चंडीगढ़ पीजीआई में इलाज चल रहा है. जबकि, महिला का शव लुधियाना के सिविल अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया गया है. परिजनों के आने के बाद महिला के शव का पोस्टमॉर्टम कर उसे घरवालों को सौंपा जाएगा. रेखा पेशे से नर्स थी.

गौरतलब है कि महिला का शव कल शाम को होटल रूम में मिला था. उसके चेहरे पर चोट के निशान थे. उसकी नाक से खून भी निकल रहा था, जो पूरे चेहरे पर लगा हुआ था. पुलिस ने देर रात मेहरबान गांव में छापा मारकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस रात 12:30 बजे तक इलाके में सर्च करती रही. टीम को जानकारी मिली थी कि महिला की हत्या करने वाला व्यक्ति मेहरबान गांव के इलाके में गया है. पुलिस देर रात तक सेफ सिटी के कैमरे चेक करती रही और आखिरकार आरोपी को पकड़ लिया. आरोपी की पहचान जागीरपुर की न्यू अमरजीत कॉलोनी के रहने वाले अमित निषाद के रूप में हुई है.

खाना लाने के बहाने भाग गया था आरोपी

अमित की मृतक महिला रेखा से दोस्ती थी. वह उसके साथ होटल इंडो-अमेरिकन ग्रेन मार्केट गया था. उन्होंने एक कमरा किराए पर लिया था. करीब 3 घंटे रुकने के बाद अमित निषाद अकेले कमरे से निकल गया. उसने होटल मैनेजर से कहा कि वह खाना लेने जा रहा है. जब वह काफी देर तक वापस नहीं आया, तो होटल मैनेजर कमरे में गया और लड़की की बॉडी खून से लथपथ पड़ी मिली.

पति से अलग होकर रह रही थी रेखा

पुलिस को पता चला है कि महिला आरोपी पर शादी का दबाव बना रही थी. डीसीपी रूपिंदर ने बताया कि रेखा अपने पति से अलग रह रही थी. उसके दो बच्चे हैं. अमित और रेखा काफी समय से दोस्त हैं. दोनों एक-दूसरे से मिलते-जुलते थे.

अमित शादी के लिए तैयार नहीं था. शुक्रवार को दोनों ने एक होटल में एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए. रेखा ने जब उससे शादी की बात की तो उनके बीच झगड़ा हो गया. इसके बाद गुस्से में रेखा ने कटर से उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया.

वारदात के बाद जांच करने पहुंची फोरेंसिक टीम को घटनास्थल से कुछ सुराग मिले थे. उन्होंने कमरे के चारों ओर चादरों और बेडशीट से फिंगरप्रिंट इकट्ठा किए. पुलिस को बिस्तर पर एक कटर भी मिला. लड़की की भौंह पर भी कट का निशान था.