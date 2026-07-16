पंजाब कांग्रेस में 'ऑल इज वेल', दिल्ली में बैठक के बाद चन्नी बोले- कभी पार्टी के खिलाफ नहीं रहे

दिल्ली में पार्टी लीडरशिप के बैठक के बाद, पंजाब कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सब ठीक है. हम पार्टी के प्रति समर्पित हैं. हम पार्टी की लाइन का पालन करेंगे. हम कभी पार्टी के खिलाफ नहीं रहे हैं. हमारे सभी कार्यकर्ता और नेता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं.

कांग्रेस के संगठन महासचिव वेणुगोपाल के साथ बैठक के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, ''हम पार्टी के साथ खड़े हैं. हम पार्टी हाईकमान का सम्मान करते हैं. राहुल गांधी हमारे नेता हैं. हम उनसे प्रेम करते हैं. हमारा किसी को शर्मिंदा करने या किसी को नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं है.''

हमने अपना पक्ष रख दिया- चरणजीत सिंह चन्नी

उन्होंने ये भी कहा, ''हम बस पंजाब में पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं. हमने अपना पक्ष रख दिया है. आलाकमान ने हमारी बात सुनी है. अंतिम निर्णय हमेशा उच्च कमान का होता है. वे जो भी फैसला करेंगे. हम उसे स्वीकार करेंगे. उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे. हम कभी पार्टी के खिलाफ नहीं रहे हैं. न ही हमने कभी इसे शर्मिंदा करने की कोशिश की है. पार्टी जो भी निर्णय लेगी, हम उसका पालन करेंगे. ऑल इज वेल.''

वडिंग के प्रदेश अध्यक्ष बने रहने से नाराज थे चन्नी!

पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं. इलेक्शन से महज कुछ महीने पहले कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को लेकर अंदरूनी खींचतान चल रही थी. चन्नी के नेतृत्व वाला खेमा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के बने रहने से नाराज चल रहा था. इसी मामले को सुलझाने के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने हाल ही में प्रदेश का दौरा भी किया था. उनके साथ चरणजीत सिंह चन्नी समेत पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं के साथ बैठक हुई थी.

बता दें कि साल 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले, कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया था, लेकिन चुनाव में कांग्रेस 117 विधानसभा सीटों में से महज 18 सीट ही जीत पाई थी.

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